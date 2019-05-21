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金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台

【明報專訊】自從特朗普在推特表示在5月10日向中國2000億美元進口商品調高關稅到25%，一盤大棋似已經完成佈局，現在開始全力向中國進攻。中國最近的官媒用辭比較強硬，同時也開出三個條件：（1）不取消2018年以來增加的關稅；（2）協商合理的中國採購美國商品的金額，以及（3）平衡對等的協議文本，保持國家尊嚴。如果美國無法做到，那6月G20峰會達成協議的機會將非常渺茫。因此之後兩個月的股市、匯市可能會非常混亂，大家切勿掉以輕心。綜觀美國的部署可說已經全方位、不遺餘力地圍堵中國，估計在6月會增大力度以求達成協議，寧可分階段執行，以免夜長夢多。

特朗普連環出手 逼中國6個月內簽協議

美國不斷出招：

（1）除了5月10日提升2000億美元的中國商品關稅至25%，美國亦就3000多億美元中國商品加徵關稅召開聽證會，估計時間上趕得及6月尾在G20峰會時動用這終極武器，即中國仍不答應所有要求，就要面對美國全面加關稅；

（2）所有中國商品（不包括稀土及部分藥品）開徵25%關稅；

（3）5月14日將華為等70間相關公司列入管制實體名單，正式封殺中國最大的5G及科技公司，有分析指2018年6月封殺中興（0763）獲得10多億元罰款太過容易，而且可以改變管理層，派駐美方人員做合規調查，估計今次也不是想令華為倒閉，而是沿用對付中興的策略，將華為在5G發展的力量大大地遏抑；

（4）取消墨西哥及加拿大的鋼鋁關稅，團結北美洲盟友；

（5）歐盟及日本的汽車關稅延後6個月才決定，團結這兩大盟友；

（6）12萬美軍圍堵伊朗，確保有足夠力量應付中東局勢；

（7）修補與俄羅斯的關係，避免對付伊朗或中國的同時多一個強大的援手。

中國手上3張王牌隨時反擊

特朗普鷹派團隊似乎要爭取在6個月內令中國答應一系列要求：如購買高達2000億美元美國農產品、立法保護知識產權、取消政府補貼國企、市場准入，以及簽訂協議後的監管工作等等。而且信心滿滿，似乎一定可以達到目的。

美國表面上牌面很強，但最弱一點反而是特朗普本人太過介意股市的升跌，以及太過注意短線的利益，例如民意調查的高低及2020年競選總統的行情。內地傳媒盛傳中國手上有三張王牌，包括（1）稀土禁運、（2）拋售美債及（3）對在中國美資公司違規行為嚴格排查。似乎中國有機會部署反擊，以增加談判籌碼。參考專業期權莊家開出的引伸波幅（VIX），美股風險15.81（見表）不算高，即暫時並不太擔心短期美股會大跌，新華富時中國（VXFXI）則高達23.03，表示兩三個月的期間仍有可能高於11.5%的跌幅。如VIX持續上升，就要小心中國的反制手段出台。6月期權做得相當低，6月最新已是26,000點及26,400點PUT，而28,600點CALL已有大阻力。

[金曹 期權制勝]

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