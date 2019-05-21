經濟
李澄幸 理財信箱
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月供有助解決「入市時機」問題

【明報專訊】投資如果以股票作為例子，投資者做投資決定時，無非就是問自己三個核心問題，分別是「買什麼？」、「買多少？」、「什麼時候買？」。當中最難解答的問題就是「什麼時候買？」，這是時機的問題，是最難掌握的，即使是投資大師也不能明確指出什麼時候是底部或頂部，很多時候都是過去了才知道的。月供就是解決「時機」這個問題的辦法之一，透過每月定時定額投資，從而避免買得太貴，也避免錯過市場的低位。股價相對高時買入股數較少，股價相對低時，買入的股數會較多，最終取得一個相對合理的平均成本，適合中長線的部署。

藉ETF或基金分散風險

至於是否可行？其實任何投資都是有風險的，選一隻月供股票的大前提仍然是該股票是會長期向上的，本質上仍然需要小心選擇合適的股票，換言之「月供」沒有解答「買什麼？」這一條問題。對於一般投資者而言，筆者是建議月供基金或交易所買賣基金（ETF），通過基金或ETF買入一籃子的股票，是有效分散風險的辦法。至於何時開始？道理上是可以馬上開始的。第一，因為我們不能準確預知市場的高位及低位。第二，愈早開始，複式效應愈大。不過這個也是很多投資者的共同問題，認為捕捉市場低位是非常重要的，為此筆者特別用歷史數據做了一些測試去比較「不選擇時間月供」和「選擇時間月供」和的差別。

月供盈富10年 總回報54%

首先是「不選擇時間月供」，即是一般的月供計劃，以盈富基金（2800）為例。自2009年1月起至2018年12月，假設每個月的第一個交易日月供1萬元盈富基金，總投入是120萬元，合共買入了53,167股，以2019年5月3日收市價（30.25元）計算，價值1,608,301元，加上多年來已收取的股息約24萬元，總回報約54%。接下來是「選擇時間月供」，我們假設恒生指數整體市盈率低於12倍時（即市場較低迷時），才會月供1萬元，市盈率高於12倍時暫停。這樣的話，總投入是74萬元，合共買入33,488股，以2019年5月3日收市價（30.25元）計算，價值1,013,012元，加上多年來已取息的股息約14萬元，總回報約56%。注意，這已經是去回望過去而做的測試，回報才高了約2%，真實所累積的資本則少了很多。換言之你主動決定什麼時間月供什麼時間暫停月供，其實不一定有非常大的差別，如果你有「水晶球」預知股價則另當別論，但如果有也根本不用月供，在市場最低點滿倉買入，市場最高點賣出就可以，但事實上根本不可能。

最後，筆者認為月供的話，最好是選擇基金或ETF，同時建議諮詢專業的理財顧問，選擇合適的基金或ETF，並要配合定期檢討。另外，也可以選擇一些固定回報的理財計劃。兩者都一樣，最好有明確的理財目標，比如退休所需的儲備是多少和升學的費用又是多少，並愈早部署愈好。

李澄幸 香港財務策劃師會董事會成員

[李澄幸 理財信箱]

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