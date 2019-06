陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現

離婚對年輕基金經理打擊較大

三名金融學者(新加坡管理學院的Melvyn Teo、美國阿拉巴馬大學的Sugata Ray及中佛羅里達大學的Yankee Lu)2016年12月在頂級金融期刊《Journal of Financial Economics》發表的論文〈Limited Attention, Marital Events, and Hedge Funds〉,分析對冲基金經理在結婚、離婚前後的投資成績,並嘗試找出相關表現有變的原因。3名學者認為,結婚、離婚這些重大生活事件,會令基金經理分心,不能集中精神工作,投資成績自然下滑。基金經理分心,是行為金融學所說的有限關注(limited attention)。

這個研究的樣本是1994年初至2012年底曾經存在的26,811隻對冲基金,期間共有786名基金經理曾經結婚或離婚、結婚案例857單、離婚案例251單(有基金經理結結離離多過一次)。研究把基金經理分為4組:從未結婚、已婚未離過婚、結和離婚一次、結過多次婚。研究還把基金經理按經驗分為年輕和年長兩組,以及基金分為進取和穩健兩類。

年長基金經理結婚 表現走樣

研究結果頗堪嘴嚼。如果其他因素不變,基金經理在離婚那6個月(前、後各3個月),投資表現較離婚前差了7.79%(年化.下同);離婚後兩年,成績依然沒有起色,每年跑輸2.29%。年長者較能承受離婚的打擊,離婚期的投資成績只差了4.10%,年輕者卻是15.68%。學者認為年長者離婚前婚姻關係多惡化了一段長時間,離婚一刻的打擊較小。

結婚的影響不見得好到哪。基金經理在結婚那6個月,投資表現較結婚前差了5.10%;而結婚後2年,成績依然落後,每年跑輸3.16%。而年長的基金經理,投資成績最受婚事影響,幅度高達14.29%,相信是適應兩人生活較困難。相反,年輕基金經理結婚期間成績會多了1.72%。可能因為家庭收入增加、多個人分擔開支及家務工作,會「冲喜」。研究亦進一步確認,在結婚、離婚期間,這些基金經理有明顯的處置效應(disposition effect),即是較其他基金經理更傾向賣掉賺錢股票而持有虧損股票。離婚的處置效應更持久。

人生43重大事件 喪偶打擊最大

美國著名精神科專家Thomas Holmes及Richard Rahe在1967年研究分析5000名病人,界定一生人43個重大的生活事件,排名第一(壓力最大)的是配偶過世、離婚居次、分居排第三、結婚排第七。心理學家認為,一生人遇到重大生活事件,會令人身心失去平衡,然後個人會調整自己行為,以適應這些生活事件的衝擊,這就是心理學說的再適應(readjustment)。基金經理遇到這些人生重大生活事件,要分心處理這些煩事,投資成績倒退,是可以理解的。人逢喜事精神爽,卻不一定有利投資。

