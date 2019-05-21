經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ
下一篇 上一篇

陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現

【明報專訊】基金經理A君人到中年才小登科，送來紅色炸彈。我恭喜他之餘，笑說我要贖回他管理的基金。A君以為我講笑，我收起笑容告訴他：「我是認真的，學術研究已經證明，基金經理新婚，投資成績會倒退，程度可能較離婚更差。」

離婚對年輕基金經理打擊較大

三名金融學者（新加坡管理學院的Melvyn Teo、美國阿拉巴馬大學的Sugata Ray及中佛羅里達大學的Yankee Lu）2016年12月在頂級金融期刊《Journal of Financial Economics》發表的論文〈Limited Attention, Marital Events, and Hedge Funds〉，分析對冲基金經理在結婚、離婚前後的投資成績，並嘗試找出相關表現有變的原因。3名學者認為，結婚、離婚這些重大生活事件，會令基金經理分心，不能集中精神工作，投資成績自然下滑。基金經理分心，是行為金融學所說的有限關注（limited attention）。

這個研究的樣本是1994年初至2012年底曾經存在的26,811隻對冲基金，期間共有786名基金經理曾經結婚或離婚、結婚案例857單、離婚案例251單（有基金經理結結離離多過一次）。研究把基金經理分為4組：從未結婚、已婚未離過婚、結和離婚一次、結過多次婚。研究還把基金經理按經驗分為年輕和年長兩組，以及基金分為進取和穩健兩類。

年長基金經理結婚 表現走樣

研究結果頗堪嘴嚼。如果其他因素不變，基金經理在離婚那6個月（前、後各3個月），投資表現較離婚前差了7.79%（年化．下同）；離婚後兩年，成績依然沒有起色，每年跑輸2.29%。年長者較能承受離婚的打擊，離婚期的投資成績只差了4.10%，年輕者卻是15.68%。學者認為年長者離婚前婚姻關係多惡化了一段長時間，離婚一刻的打擊較小。

結婚的影響不見得好到哪。基金經理在結婚那6個月，投資表現較結婚前差了5.10%；而結婚後2年，成績依然落後，每年跑輸3.16%。而年長的基金經理，投資成績最受婚事影響，幅度高達14.29%，相信是適應兩人生活較困難。相反，年輕基金經理結婚期間成績會多了1.72%。可能因為家庭收入增加、多個人分擔開支及家務工作，會「冲喜」。研究亦進一步確認，在結婚、離婚期間，這些基金經理有明顯的處置效應（disposition effect），即是較其他基金經理更傾向賣掉賺錢股票而持有虧損股票。離婚的處置效應更持久。

人生43重大事件 喪偶打擊最大

美國著名精神科專家Thomas Holmes及Richard Rahe在1967年研究分析5000名病人，界定一生人43個重大的生活事件，排名第一（壓力最大）的是配偶過世、離婚居次、分居排第三、結婚排第七。心理學家認為，一生人遇到重大生活事件，會令人身心失去平衡，然後個人會調整自己行為，以適應這些生活事件的衝擊，這就是心理學說的再適應（readjustment）。基金經理遇到這些人生重大生活事件，要分心處理這些煩事，投資成績倒退，是可以理解的。人逢喜事精神爽，卻不一定有利投資。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
CFO：受惠入股公司陸續上市
海通恒信今起招股 入場費4201元
海通恒信今起招股 入場費4201元
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
月供有助解決「入市時機」問題
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
海日灣昨招標售出8伙
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈