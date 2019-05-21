陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現

離婚對年輕基金經理打擊較大

三名金融學者（新加坡管理學院的Melvyn Teo、美國阿拉巴馬大學的Sugata Ray及中佛羅里達大學的Yankee Lu）2016年12月在頂級金融期刊《Journal of Financial Economics》發表的論文〈Limited Attention, Marital Events, and Hedge Funds〉，分析對冲基金經理在結婚、離婚前後的投資成績，並嘗試找出相關表現有變的原因。3名學者認為，結婚、離婚這些重大生活事件，會令基金經理分心，不能集中精神工作，投資成績自然下滑。基金經理分心，是行為金融學所說的有限關注（limited attention）。

這個研究的樣本是1994年初至2012年底曾經存在的26,811隻對冲基金，期間共有786名基金經理曾經結婚或離婚、結婚案例857單、離婚案例251單（有基金經理結結離離多過一次）。研究把基金經理分為4組：從未結婚、已婚未離過婚、結和離婚一次、結過多次婚。研究還把基金經理按經驗分為年輕和年長兩組，以及基金分為進取和穩健兩類。

年長基金經理結婚 表現走樣

研究結果頗堪嘴嚼。如果其他因素不變，基金經理在離婚那6個月（前、後各3個月），投資表現較離婚前差了7.79%（年化．下同）；離婚後兩年，成績依然沒有起色，每年跑輸2.29%。年長者較能承受離婚的打擊，離婚期的投資成績只差了4.10%，年輕者卻是15.68%。學者認為年長者離婚前婚姻關係多惡化了一段長時間，離婚一刻的打擊較小。

結婚的影響不見得好到哪。基金經理在結婚那6個月，投資表現較結婚前差了5.10%；而結婚後2年，成績依然落後，每年跑輸3.16%。而年長的基金經理，投資成績最受婚事影響，幅度高達14.29%，相信是適應兩人生活較困難。相反，年輕基金經理結婚期間成績會多了1.72%。可能因為家庭收入增加、多個人分擔開支及家務工作，會「冲喜」。研究亦進一步確認，在結婚、離婚期間，這些基金經理有明顯的處置效應（disposition effect），即是較其他基金經理更傾向賣掉賺錢股票而持有虧損股票。離婚的處置效應更持久。

人生43重大事件 喪偶打擊最大

美國著名精神科專家Thomas Holmes及Richard Rahe在1967年研究分析5000名病人，界定一生人43個重大的生活事件，排名第一（壓力最大）的是配偶過世、離婚居次、分居排第三、結婚排第七。心理學家認為，一生人遇到重大生活事件，會令人身心失去平衡，然後個人會調整自己行為，以適應這些生活事件的衝擊，這就是心理學說的再適應（readjustment）。基金經理遇到這些人生重大生活事件，要分心處理這些煩事，投資成績倒退，是可以理解的。人逢喜事精神爽，卻不一定有利投資。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]