美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業

包括補貼「殭屍企業」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於周四在經合組織（OECD）會議期間，會見歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）和日本經濟產業大臣世耕弘成。接近談判的人士稱，3人尚未就是否將中國納入討論完全達成一致，但他們同意與澳洲、加拿大、挪威和台灣等世貿組織成員展開討論，據說上述成員都對議題感到興趣。

消息指出，美國、日本和歐盟在過去17個月商討的限制補貼措施，目標是限制國有企業扭曲市場的行為，並應對有害的補貼，包括國有銀行的低息貸款。限制措施還針對政府投資和對所謂「殭屍企業」的補貼。這些企業沒有政府支持就無法生存。

接近討論的人士稱，目前是在一小部分國家之間談判，最終可能與世貿更多成員討論。這種「多邊」談判近年在世貿變得普遍，部分成員認為這是繞過世貿談判需要全體164個成員達成共識的規定。

工業補貼的方式包括地方政府向工廠提供廉價電力、稅收抵免和廉價資本。它們是貿易法中最具爭議的領域之一。歐盟空巴與美國波音也因為類似的政府補貼問題，長期陷入訟戰。美國、歐盟和日本一年前發表一份文件，要求澄清和改進世貿關於工業補貼的規定，以「確保某些發展中國家不會躲過規管」。它們的目標是制定新的規則，以及更明確界地何謂「公共機構」，而美國希望將國有銀行列入規範。

（綜合報道）

[國際金融]