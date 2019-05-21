油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌

受到美國政府限制美國企業向華為提供產品和服務影響，以蘋果為首的科技股，以至高通、英特爾等晶片股昨早段大跌。三大指數早段下滑，納指跌約1%。泛歐Stoxx 600指數跌逾1%。經濟合作與發展組織（OECD）警告，中美貿易緊張形勢導致全球經濟復蘇停滯，預計全球今年經濟增長3.1%，低於原先估計的3.9%。

經合警告貿戰窒礙全球復蘇

原油市場的焦慮主要來自美國對伊朗收緊制裁，令中東局勢持續緊張。美國總統特朗普警告伊朗不要威脅美國，若伊朗打算開戰，伊朗將面臨末日。與此同時，委內瑞拉的地緣政治風險，以及兩艘沙特油輪近日在阿曼灣遇襲，也令市場不安。不過油組指出，美國原油產量上漲，全球原油庫存上升，沒有增加供應的必要。

供應憂受阻 庫存實增加

油組領袖沙特阿拉伯的能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）稱，油市的數據相互矛盾，市場一方面擔心供應受阻，惟庫存實際有所增加，預料未來數月供應充裕。他表示，今年餘下時間，油組與盟友打算繼續限制原油供應，「溫和地」降低庫存，並同時承諾將防止原油供應短缺情况。阿聯酋早前稱，產油國有能力填補任何供應不足，緩和減產力度並非正確的決定。

油組數據顯示，發達國家在3月的原油庫存按月增加330萬桶，較5年均值高出2280萬桶。去年12月油組與盟友協議，由2019年1月起，在去年10月的基礎上，將每日原油產量合共減少120萬桶，刺激油價今年以來上漲33%。油組將於6月在維也納舉行部長級會議，決定是否延長減產期限。除沙特和阿聯酋以外，尼日利亞和伊拉克也傾向維持減產目標。但油組官員稱，俄羅斯打算將減產目標減少30萬桶，被多數油組成員國反對。

福特8月底前裁7000職位

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）稱，在考慮延長減產協議之前，產油國必須先評估市場形勢，研究過去4個月在減產方面的進展。另外，美國能源服務公司Baker Hughes的最新數據顯示，美國鑽井數量下降了3個，至802個，預示美國原油產量之後將會減少。

此外，福特汽車將於8月底前裁減約7000個白領職位，數量相當於全球一成受薪僱員，目標是每年削減6億美元成本。福特股價早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]