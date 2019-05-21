港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金

明報記者 廖毅然

匯豐宣布，自昨日起，一般匯豐戶口的3個月及6個月港元定存年利率，分別加至1.6厘及1.65厘，加幅分別為0.2厘及0.05厘。匯豐運籌理財客戶方面，則分別加至1.65厘及1.7厘。匯豐卓越理財客戶，則分別加至1.7厘及1.75厘。至於尚玉客戶的加幅最大，3個月定存由1.6厘加至1.9厘，6個月則由1.8厘加至1.95厘。上述各項優惠的起存金額為新資金1萬港元。

3個月加至1.6厘

目前，匯豐最高息的是18個月存期，尚玉客戶為2.05厘，卓越理財及運籌理財客戶分別為1.95厘及1.9厘，其他戶口為1.85厘。

匯豐另有優惠給指定理財戶口，若以外幣兌換為港元，起存額5萬港元，一個存期年息為2厘。

大行紛紛加存息，早前渣打一周內兩度加存息，亦主要搶攻高淨值客戶，現時該行最高年息為2厘，但起存額要100萬元，且要是全新的優先理財客戶，存期為6個月。而3個月則為1.9厘。

中銀香港（2388）亦以搶短期存款為主，設有7天存期、年利率2.18厘的優惠，1個月存期則為1.88厘，起存額為兌換資金等值5萬港元，客戶需為選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶。

銀行體系總結餘跌至540億

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，有3項因素促使銀行對港元資金需求增加，包括上市公司派息期將至、憧憬有大型新股及銀行要準備半年結。她認為，由於現時銀行體系總結餘跌至只有約540億元，市場對港元資金的敏感度高，因此一旦有需求，會提早準備資金。

港匯在昨天清晨曾經觸及7.8502，但昨日高見7.8480，昨晚報7.8496。

港匯昨低見7.8502

李若凡認為，隨着人民幣匯價會漸趨穩定，加上拆息有小幅反彈，令套息交易誘因減少，港元短期內難以再觸及7.85。昨日隔夜拆息回升，逼近1厘，報0.99厘。一個月拆息微升至1.67厘，3個月拆息升至2.01厘。