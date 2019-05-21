經濟
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哈爾濱電氣申延要約截止期

【明報專訊】哈爾濱電氣（1133）私有化遇上阻滯，集團昨日公布，由於私有化要約方哈電集團未能在限期前收到佔H股逾90%的股東接納要約，申請將要約截止日期由5月20日，延至7月19日。截至昨日下午4時，哈電集團已收到約5.799萬股H股接納收購要約，相當於哈電已發行H股股本約85.84%。

仍未獲逾90%股東接納要約

哈爾濱電氣在去年底公布，獲母公司哈電集團以每股作價4.56元提出私有化，於5月7日股東特別大會上，獲逾九成出席股東贊成並少於10%票數反對。

惟根據集團披露的私有化條件，哈電私有化的另一先決條件，是在5月20日前需要90%股東接納私有化建議。

哈電表示，已經申請將限期押後至7月19日，假設所有私有化先決條件完成，預期公司將於明年初正式除牌。

惠理基金買入135.8萬股

私有化懸疑未決之際，惠理基金在哈電私有化要約截止日前繼續「掃貨」，根據聯交所資料顯示，惠理基金申報於5月15日在場內買入135.8萬股哈電H股，每股平均作價4.1118元，連同4月18日以每股4.0991元掃入170.4萬股，合共涉資約1256.87萬元。以哈電私有化要約價每股4.56元計，倘接納要約，惠理帳面淨賺近140萬元。

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