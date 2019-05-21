比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板

改用「AI+高效能」運作

據《每日經濟新聞》報道，該報記者上周五（17日）向張楠賡進行採訪期間，問到嘉楠耘智之前闖關港交所（0388）失敗告終，市場猜測公司會否考慮轉戰科創板，張楠賡婉轉地表示，「我不評論IPO，是不允許評論的，我覺得都有可能性。」

該報道又指出，張楠賡透露嘉楠耘智原來的礦機部門已更名為高效能部門，公司業務不局限於礦機。他提到，AI（人工智能）芯片業務上的投入與礦機差不多，公司現已是「AI+高效能」雙業務運作，並計劃用3年時間實現礦機與AI業務收入比例達到1:1。

去年申港上市失效

嘉楠耘智去年5月遞交上市申請，惟11月宣告失效，至今未有再遞交申請。當時市傳公司最多集資約10億美元（約78億港元），惟加密貨幣價格起伏，市場猜測港交所對礦機業務模式及行業發展存疑，令虛擬貨幣礦機生產商申請上市有難度。

之前，彭博社亦曾引述消息人士指嘉楠耘智正考慮轉到美國上市，最快或今年上半年到紐約掛牌，惟該消息強調公司未有確實的計劃。