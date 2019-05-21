經濟
下一篇 上一篇

海通恒信今起招股 入場費4201元

【明報專訊】海通證券（6837）分拆旗下融資租賃業務海通恒信（1905）到港上市，該股今日起至周五（24日）招股，發行12.35億Ｈ股，其中公開發售佔10％，每股招股價介乎1.88元至2.08元，集資額介乎23.22億至25.69億元。一手2000股，入場費共4201.92元。

約兩年前已遞交上市申請

該股早於2017年6月底遞交上市申請，惟招股程序延至今日才開始。總經理丁學清表示，企業上市要將自身發展及整體市場狀况等一併考慮，而集團近兩年發展迅速，相信能為投資者提供更好投資價值。

公司過去三年的經營現金流皆為負數。公司副總經理兼財務總監周劍麗指出，公司在高速發展期時買入更多租賃資產，雖然導致現金流錄得負數，但同時證明公司處於高速發展階段。

公司今次集資額約30%會用作發展境外飛機租賃業務。副總經理、首席風險官兼董事會秘書傅達認為，公司於2016年開始發展此業務，看好日後全球航空業發展，預料為公司帶來機遇。集資所得亦會用於發展融資租賃和保理業務。

該公司引入SBI香港、上海強生及國盛香港3名基石投資者，前者認購1000萬美元，另外兩家公司合計認購7億元人民幣。

羚邦集團今掛牌 暗盤跌8.89%

亞太區媒體內容發行商羚邦集團（2230）今日首掛，昨日兩暗盤同告跌8.89%。該股在耀才（1428）及輝立兩暗盤均收報0.41元，較招股價0.45元跌0.04元或8.89%，兩暗盤走勢同樣相同，最高曾至0.48元，而最低則至0.405元。一手5000股賬面蝕200元。

上 / 下一篇新聞

華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
CFO：受惠入股公司陸續上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
月供有助解決「入市時機」問題
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
海日灣昨招標售出8伙
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈