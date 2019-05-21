海通恒信今起招股 入場費4201元

約兩年前已遞交上市申請

該股早於2017年6月底遞交上市申請，惟招股程序延至今日才開始。總經理丁學清表示，企業上市要將自身發展及整體市場狀况等一併考慮，而集團近兩年發展迅速，相信能為投資者提供更好投資價值。

公司過去三年的經營現金流皆為負數。公司副總經理兼財務總監周劍麗指出，公司在高速發展期時買入更多租賃資產，雖然導致現金流錄得負數，但同時證明公司處於高速發展階段。

公司今次集資額約30%會用作發展境外飛機租賃業務。副總經理、首席風險官兼董事會秘書傅達認為，公司於2016年開始發展此業務，看好日後全球航空業發展，預料為公司帶來機遇。集資所得亦會用於發展融資租賃和保理業務。

該公司引入SBI香港、上海強生及國盛香港3名基石投資者，前者認購1000萬美元，另外兩家公司合計認購7億元人民幣。

羚邦集團今掛牌 暗盤跌8.89%

亞太區媒體內容發行商羚邦集團（2230）今日首掛，昨日兩暗盤同告跌8.89%。該股在耀才（1428）及輝立兩暗盤均收報0.41元，較招股價0.45元跌0.04元或8.89%，兩暗盤走勢同樣相同，最高曾至0.48元，而最低則至0.405元。一手5000股賬面蝕200元。