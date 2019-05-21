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小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統

【明報專訊】全球手機出貨量下滑，小米亦難獨善其身，今年首季手機銷量按年跌1.8%至2790萬部，是上市以來首次錄得按年跌幅，首席財務官周受資表示，全球手機出貨量略為下滑，強調集團表現仍優於大市，未來會繼續拓展海外市場基礎。事實上，小米今年首季收入按年升27.2%至437.57億元（人民幣．下同），毛利按年升21.3%至52.16億元，而純利錄得31.26億元，去年同期則蝕70.05億元。

手機銷量上市以來首下跌

小米首季的經調整淨利潤為20.81億元，勝市場預期的18.57億元。按收入分部計，智能手機收入達270.09億元，按年增長16.2%；IoT與生活消費產品收入達120.43億元，按年增長56.5%；互聯網服務收入42.57億元，按年增長31.8%。惟首季智能手機銷量跌1.8%，但對比2017及2018年全年的按年增幅分別為64.94%及29.85%。另外，智能手機分部毛利率由去年同期的5.8%急降至3.3%，主要是由於海外智能手機業務的毛利率下降所致，整體毛利率亦下降0.6個百分點至11.9%。

周受資指出，集團下調部分舊款手機售價促銷，影響毛利率，此舉亦導致海外智能手機平均售價（ASP）降低。季內，中國和海外市場手機均價分別按年升29.9%及12.1%，整體手機ASP為968.3元，但去年底末季ASP為每部1004.7元。

內地需求疲弱 指屬「5G春天」前夕

周受資表示，集團多數先在內地推出新款手機，待一至兩個月後才引進到海外地區，故造成內地及海外均價升幅有差距。上季海外市場收入則達168億元，按年升34.7%。

內地手機需求疲弱，周受資卻形容現在正處「5G春天」之前，集團會繼續多品牌策略，提升市佔率，另外今年4月起內地下調增值稅稅率等，預料有助刺激消費群體。

對於Google將終止與華為的部分業務往來，小米會否有類似擔憂，周受資直言：「我們高度關注，但目前對小米沒有直接影響」。他提到，小米有發展自家作業系統「MIUI」，已累積一定技術及經驗，但未有回應華為身陷風波是否有利小米搶佔海外市場。

分析：華為被封殺 小米未必受惠

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，小米首季收入增長未算「驚喜」，又認為Google終止與華為合作未必能令小米受惠，因市場擔心同為內地手機品牌的小米，亦有機會成為美國打擊對象。他提到，小米完成新一輪架構重組，未來或起刺激作用，同時可留意其大型家電銷售增長。

明報記者 李哲毅

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