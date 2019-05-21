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國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓

【明報專訊】國泰航空（0293）旗下國泰及國泰港龍上月的載客量增長4.9%，雖然復活節假期刺激客流增加，但整體收益率再次錄得按年下跌，集團預計未來數月仍會受壓。期內貨運量跌幅亦再擴大，按年下降6.2%。國泰股價昨日收報12.04元，跌1.63%。

首4月載客量升4%

國泰4月份載客約312.72萬人次，按年升4.9%，乘客運載率微跌0.6個百分點至83.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升8.1%。今年首4個月的載客量上升4%，運力則增加6.5%。

需求弱 貨運量跌幅擴大

國泰商務及貨運董事林紹波表示，復活節長假期有助刺激短途航線的需求及推動收益率，但4月整體收益率下跌，預料未來數月收益率仍會受壓。據國泰3月公布的全年業績，其去年的客運收益率才重拾正增長，為5年來首次。

在貨運方面，集團上月運載貨物及郵件共約16.37萬公噸，按年減少6.2%，運載率亦下跌5.5個百分點至62.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為7.3%。今年首4個月的載貨量減少5.3%，運力上升 0.1%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.9%。

集團指出，目前主要貿易航線的空貨運需求較弱，不利貨運業務，貨運量及收益率下跌的情况預期仍會持續，集團將繼續關注中美貿易關係的發展。

相關字詞﹕收益率 中美貿易 航空 復活節 國泰

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