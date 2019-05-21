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偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠

【明報專訊】電訊及電子學習產品生產商偉易達（0303）公布截至今年3月底止全年業績，純利減少17%至1.71億美元。集團主席兼行政總裁黃子欣表示，公司的電訊及電子產品暫時不受關稅影響，一旦美國向所有中國貨品徵收關稅，將難以估計對今個財年收入的影響，不過集團現正評估及採取措施緩和情况，包括計劃在馬來西亞擴建廠房，提早交付訂單，而部分產品或會提高價格。

去年純利跌17%

偉易達昨日收市報70.3元，升1.15%。北美洲是偉易達最大的市場，去年收入跌4.5%至9.94億美元，佔集團總收入46%。黃子欣表示，沒有人會知道中美貿易戰結果如何，集團預計美國政府最快會在7月全面徵收關稅，短期將影響集團的發展策略。如果今年未能將產能轉移至馬來西亞，成本或要轉嫁至消費者，產品價格需調高5%至10%以上不等，供應商亦會承擔部分關稅。

料美最快7月全面徵收關稅 由客戶承擔

他續稱，偉易達於中國的廠房過去的使用率高企，平均每3年就會擴建一次，考慮到現時中美貿易的情况，將會減慢內地廠房的擴建速度，未來亦思考會否在中國繼續擴建廠房。

集團執行董事梁漢光表示，美國承包業務有六分之一營業額受關稅影響，主要為專業音響設備產品，不過關稅會由客戶承擔，集團亦向客戶建議，將生產轉移至馬來西亞廠房，已有部分客戶開始試產，另有客戶仍在觀望中美貿易戰的發展。

他續稱，現時馬來西亞廠房的產能佔集團的5%，繼續發展可增至10%，以往集團已在亞太區，如越南、泰國等地作研究，但馬來西亞是最合適的地點，因當地的電子產品生產成熟。除了擴建現有廠房，集團會尋找其他收購對象，加大當地的產能。

冀維持九成以上派息比率

偉易達擬派末期息0.5美元，全年股息為0.67美元，按年下跌16.3%，派息比率98.2%。黃子欣表示，明年的派息比率仍要視乎當時盈利水平而定，如無大變化冀可維持90%以上的派息比率。

集團毛利率按年跌3.6個百分點至29.4%，首席財務總監唐嘉紅預計，由於原材料價格有所下跌，今個財年的毛利率有望回升，但貿易戰影響仍不容忽視。

相關字詞﹕黃子欣 偉易達 電子產品 馬來西亞 中美貿易戰

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