《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，騰訊昨日似為借消息下跌，不會單因為《權力的遊戲》暫未能播出，而將騰訊沽低3%。他認為，因為《權力遊戲》未如期上線，引伸至因中美貿易戰，影響劇集和進口遊戲的推論有點勉強。另外人民幣下跌，市場亦有因此沽低騰訊。

拖累恒指下跌111點

雖然美國以國安為由封殺華為等中國企業，不過騰訊與HBO的合作似乎未有受到影響。騰訊遊戲昨公布，獲正版授權的戰爭策略手機遊戲《權力的游戲：凜冷將至》，將於5月23日開放內部測試。故事將從最終季開始，除原有劇情外，將包括未播出的隱藏劇情。

正版手遊本月開放內測

另外，網易昨天宣布獲Marvel授權發行手機遊戲《漫威：超級爭霸戰》 ，同日亦發布首隻中國獲正版授權的Pokemon遊戲《寶可夢大探險》。