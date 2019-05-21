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《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低

【明報專訊】市况利淡，即使是劇集未能播出，也能成為沽貨殺跌的理由。昨日HBO熱門劇集《權力遊戲》播出最終結局，取得中國內地獨家授權播放的騰訊（0700），早上在微博公布，因為「介質傳輸問題」，該集不能如期在昨早上線，播出時間將另行通知。騰訊昨日開市後不久跌1.17%，早市跌幅擴大，收報342元，跌3.88%或13.8元，拖累恒指下跌111點，為拖累恒指點數跌最多的藍籌，市值蒸發1313.83億元。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，騰訊昨日似為借消息下跌，不會單因為《權力的遊戲》暫未能播出，而將騰訊沽低3%。他認為，因為《權力遊戲》未如期上線，引伸至因中美貿易戰，影響劇集和進口遊戲的推論有點勉強。另外人民幣下跌，市場亦有因此沽低騰訊。

拖累恒指下跌111點

雖然美國以國安為由封殺華為等中國企業，不過騰訊與HBO的合作似乎未有受到影響。騰訊遊戲昨公布，獲正版授權的戰爭策略手機遊戲《權力的游戲：凜冷將至》，將於5月23日開放內部測試。故事將從最終季開始，除原有劇情外，將包括未播出的隱藏劇情。

正版手遊本月開放內測

另外，網易昨天宣布獲Marvel授權發行手機遊戲《漫威：超級爭霸戰》 ，同日亦發布首隻中國獲正版授權的Pokemon遊戲《寶可夢大探險》。

相關字詞﹕權力的遊戲 中美貿易 阮子曦 騰訊

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