華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點

【明報專訊】美國封殺華為行動擴大，Google將暫停與華為部分業務合作，令華為手機不能獲得登入Google以更新Android裝置權限，以及使用Gmail、Youtube等應用程式（詳見A3版）。中美戰線由貿易擴大至科技領域，進一步打擊投資市場氣氛，恒指收市報27,787點，下跌158點或0.57%，成交額1055億元。加上近日人民幣弱勢加劇，分析認為大市將逐級而下，預料短期或下試27,400點。恒指夜期昨晚已先跌至該水平。
明報記者 歐陽偉昉
Google確認，正遵從美國政府指令並評估有關影響，不過會繼續為現有的華為的裝置提供Google Play和安全保護。
恒指昨早高開，一度升上28,000點，不過很快便倒跌低見27,699點，午前反彈但乏力，騰訊（0700）因傳輸問題未能播出HBO劇集《權力遊戲》結局而借勢被沽低（見另文），港股全日在低位徘徊。國指收報10,633點，跌0.52%或56點，報10,633點。大市成交1055億元，「北水」透過港股通淨流入417.22億元。恒指夜期昨晚11時半報27,448點，大幅低水340點。
受Google暫停與華為合作影響，手機設備股跌勢未止，丘鈦科技（1478）瀉8.32%，比亞迪電子（0285）瀉7.37%。5G概念股亦下挫，中國鐵塔（0788）瀉6.38%，京信通信（2342）跌2.63%。中國取消進口3000噸美國豬肉，萬洲（0288）跌5.18%、報7.14元，為昨日跌幅最大藍籌。
1300股份下跌 北水流入417億
除華為外，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，中國中車（1766）亦被美國國會議員要求調查，令中國企業在美國的業務存在不明朗因素。昨日防守股、油股支持恒指，單看指數跌幅不大，其實整個市場有1300隻個股下跌，範圍相當全面，投資氣氛利淡下，預料恒指不難下試27,200點。
資金流向防守股 中電升2.9%
市况轉差下，資金轉投收息股，中電（0002）升2.86%，為升幅最大藍籌，領展（0823）升2.79%，收報97.5元，再創上市新高，煤氣（0003）升1.79%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，華為被Google封殺，市場對中美貿易談判前景更為看淡，風險取向減低，資金開始流向防守力的板塊，除了收息股外，基建鐵路、電訊股亦企穩。若要短線操作防守股，以持有港元和外幣資產為主，將在月底除淨的中電比較好。
分析：若人幣跌至6.97 恒指料見27400點
黃耀宗認為，投資氣氛轉淡，港股反彈數百點後投資者沽貨形成跌浪，加上人民幣貶勢持續，近期港股跌幅約是人民幣貶幅的兩倍，如果人民幣貶至6.97水平，則恒指應要見27,400點。