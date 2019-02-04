華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點

明報記者 歐陽偉昉

Google確認，正遵從美國政府指令並評估有關影響，不過會繼續為現有的華為的裝置提供Google Play和安全保護。

恒指昨早高開，一度升上28,000點，不過很快便倒跌低見27,699點，午前反彈但乏力，騰訊（0700）因傳輸問題未能播出HBO劇集《權力遊戲》結局而借勢被沽低（見另文），港股全日在低位徘徊。國指收報10,633點，跌0.52%或56點，報10,633點。大市成交1055億元，「北水」透過港股通淨流入417.22億元。恒指夜期昨晚11時半報27,448點，大幅低水340點。

受Google暫停與華為合作影響，手機設備股跌勢未止，丘鈦科技（1478）瀉8.32%，比亞迪電子（0285）瀉7.37%。5G概念股亦下挫，中國鐵塔（0788）瀉6.38%，京信通信（2342）跌2.63%。中國取消進口3000噸美國豬肉，萬洲（0288）跌5.18%、報7.14元，為昨日跌幅最大藍籌。

1300股份下跌 北水流入417億

除華為外，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，中國中車（1766）亦被美國國會議員要求調查，令中國企業在美國的業務存在不明朗因素。昨日防守股、油股支持恒指，單看指數跌幅不大，其實整個市場有1300隻個股下跌，範圍相當全面，投資氣氛利淡下，預料恒指不難下試27,200點。

資金流向防守股 中電升2.9%

市况轉差下，資金轉投收息股，中電（0002）升2.86%，為升幅最大藍籌，領展（0823）升2.79%，收報97.5元，再創上市新高，煤氣（0003）升1.79%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，華為被Google封殺，市場對中美貿易談判前景更為看淡，風險取向減低，資金開始流向防守力的板塊，除了收息股外，基建鐵路、電訊股亦企穩。若要短線操作防守股，以持有港元和外幣資產為主，將在月底除淨的中電比較好。

分析：若人幣跌至6.97 恒指料見27400點

黃耀宗認為，投資氣氛轉淡，港股反彈數百點後投資者沽貨形成跌浪，加上人民幣貶勢持續，近期港股跌幅約是人民幣貶幅的兩倍，如果人民幣貶至6.97水平，則恒指應要見27,400點。