經濟
下一篇

華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點

【明報專訊】美國封殺華為行動擴大，Google將暫停與華為部分業務合作，令華為手機不能獲得登入Google以更新Android裝置權限，以及使用Gmail、Youtube等應用程式（詳見A3版）。中美戰線由貿易擴大至科技領域，進一步打擊投資市場氣氛，恒指收市報27,787點，下跌158點或0.57%，成交額1055億元。加上近日人民幣弱勢加劇，分析認為大市將逐級而下，預料短期或下試27,400點。恒指夜期昨晚已先跌至該水平。

明報記者 歐陽偉昉

Google確認，正遵從美國政府指令並評估有關影響，不過會繼續為現有的華為的裝置提供Google Play和安全保護。

恒指昨早高開，一度升上28,000點，不過很快便倒跌低見27,699點，午前反彈但乏力，騰訊（0700）因傳輸問題未能播出HBO劇集《權力遊戲》結局而借勢被沽低（見另文），港股全日在低位徘徊。國指收報10,633點，跌0.52%或56點，報10,633點。大市成交1055億元，「北水」透過港股通淨流入417.22億元。恒指夜期昨晚11時半報27,448點，大幅低水340點。

受Google暫停與華為合作影響，手機設備股跌勢未止，丘鈦科技（1478）瀉8.32%，比亞迪電子（0285）瀉7.37%。5G概念股亦下挫，中國鐵塔（0788）瀉6.38%，京信通信（2342）跌2.63%。中國取消進口3000噸美國豬肉，萬洲（0288）跌5.18%、報7.14元，為昨日跌幅最大藍籌。

1300股份下跌 北水流入417億

除華為外，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，中國中車（1766）亦被美國國會議員要求調查，令中國企業在美國的業務存在不明朗因素。昨日防守股、油股支持恒指，單看指數跌幅不大，其實整個市場有1300隻個股下跌，範圍相當全面，投資氣氛利淡下，預料恒指不難下試27,200點。

資金流向防守股 中電升2.9%

市况轉差下，資金轉投收息股，中電（0002）升2.86%，為升幅最大藍籌，領展（0823）升2.79%，收報97.5元，再創上市新高，煤氣（0003）升1.79%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，華為被Google封殺，市場對中美貿易談判前景更為看淡，風險取向減低，資金開始流向防守力的板塊，除了收息股外，基建鐵路、電訊股亦企穩。若要短線操作防守股，以持有港元和外幣資產為主，將在月底除淨的中電比較好。

分析：若人幣跌至6.97 恒指料見27400點

黃耀宗認為，投資氣氛轉淡，港股反彈數百點後投資者沽貨形成跌浪，加上人民幣貶勢持續，近期港股跌幅約是人民幣貶幅的兩倍，如果人民幣貶至6.97水平，則恒指應要見27,400點。

相關字詞﹕阮子曦 黃耀宗 中美貿易談判 恒指 華為 港股

上 / 下一篇新聞

《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
CFO：受惠入股公司陸續上市
海通恒信今起招股 入場費4201元
海通恒信今起招股 入場費4201元
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
月供有助解決「入市時機」問題
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
海日灣昨招標售出8伙
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈