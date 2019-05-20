身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障

撰文：李凱茵

作為一家之主，購買人壽保險以保障家人最正常不過。子女長大，卸下經濟重擔兼步入退休期後，人壽保險的保障功能就會相應減退。按證新推出的保險逆按計劃，可以把保單身故賠償這份身後的財富，轉化成今日減輕家人壓力、讓自己生活變得輕鬆的年金。

可每月收取年金 或一筆過貸款

這項計劃以人壽保單作為抵押品，讓借款人向貸款機構提取保單逆按貸款，貸款額以身故賠償計算，作為每月收取的年金，或者一筆過的貸款。年金期可選擇10年、15年或20年，或終身收取直至保單到期。一般來說借款人可終身毋須還款，直至借款人去世後，貸款機構會以保單的身故賠償清還貸款。扣除本金、利息和相關費用後，若有餘款會退還給遺產代理人。若保單不足清還貸款，差額會由按證保險公司承擔，毋須繼承人負責。

借款人每月可得的年金高低，除了視乎保單的身故賠償額而定之外，還會因為借款人申請貸款時的年齡、性別、年金年期而異。保單賠償額愈高、借款人年紀愈大、年金期愈短，所得的每月年金就會愈高。借款人申請保險逆按的個案數目不限，惟每宗貸款只接受一份保險作抵押，而用作抵押的所有保單身故賠償以1500萬元為上限。

此保險逆按計劃有兩個利息計劃可選，分別為浮息(P-2.5厘)和定息(首25年4厘，其後為P-2.5厘)。根據按證提供的例子，65歲男性，以賠償額200萬元的人壽保單申請貸款，10年、15年、20年和終身年金期可得年金額，若以浮息計算如下：4393元、3441元、3036元和2793元；定息按揭的年金額 較高，同一年期分別為5194元、3998元、3480元和3157元。視乎對借款人的壽險保單身故賠償進行的年度審核結果，每月年金額有機會隨年金年期而增加。

作抵押保單不可涉投資成份

申請此貸款的申請人和作為抵押的保單，須符合多項條件。首先申請人必須年滿60歲，申請時沒有涉及破產呈請或債務重組。保單的限制包括：保單持有人及受保人都必須是借款人；必須由獲授權於香港經營人壽保險業務的公司發出；保單以港元或美元結算；不涉及任何投資成份，例如投資相連保險；已完全清繳保費等。

申請人如有特定的目的，也可在一開始時申請一筆過貸款，包括用以清還相關保單的原有保單貸款、清繳保費等。另外，在行使年金期期間，如符合下列目的，也可申請一筆過的貸款：支付香港住宅物業的家居改善和維修保養工程開支、醫療開支、辦理持久授權書相關費用、購買骨灰龕位、墓地及殯葬費用等。若貸款達金額上限，借款人將不再獲發年金。

如上文所述，由於按證會承擔抵押保單不足償還貸款的風險，所以借款人須支付按揭保費。首先是基金按揭保費，為指定壽險保單價值的1%，由第1年至第5年分五期支付；第二是每月按揭保費，根據貸款總結欠以年息1厘計算，按月支付。由於當中涉及利息計算，當借款人身故後，有關保單所獲的賠償，清還了本金和相關利息後，留給繼承人的賠償將會縮水，甚至完全沒有。

[退休綢繆]