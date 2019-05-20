貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交

明報記者 張允亭

本月初新盤搶去二手客源，加上二手業主叫價堅挺，令部分屋苑交投回落，近日二手睇樓量才見回升。中原高級分區營業董事伍錦基表示，天晉本月暫時錄得的一宗成交，位於3座中層D室，實用面積536方呎，2房間隔，成交價942萬元、實呎17575元。伍預期，將軍澳日出康城新盤熱賣後，向隅客回流區內二手市場，令天晉上周末睇樓量增加。另外，天晉現時放盤量約有54個，平均每實呎叫價約24334元。

首都2房實呎14451元破頂

個別向隅客回流至二手市場，刺激二手屋苑錄得高價成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城1期首都3座右翼高層B室，屬實用面積519方呎2房戶，新近以750萬元易手，折合實呎14451元，成交價創屋苑同類戶型新高，呎價屬屋苑新高紀錄。原業主2011年7月以375萬元購入，帳面賺375萬元，近8年間升值一倍。

另市場錄得名人入市個案。土地註冊處資料顯示，中半山地利根德閣3座高層D室，連同一個車位，於上月底以9200萬元易手，以單位實用面積2429方呎計，實呎37876元。新買家為李佩雯（LEE PUI MAN MARGARET），料為李兆基長女、恒地租務部高級總經理。據資料顯示，李以首置名義入市，只需付391萬元稅款，為樓價4.25%。另外，原業主於2011年1月以6408萬元購入上述單位，持貨8年，帳面獲利2792萬元，物業升值44%。

四叔長女9200萬購地根單位

此外，「麻將館大王」石鑑輝的三子石炳濂於上月以6180萬元購入上水御林皇府森麻實徑雙號洋房，以實用面積4048方呎計，實呎15267元。據悉，原業主於2007年8月以3600萬元購入物業，持貨近12年，帳面獲利2580萬元，物業升值72%。

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