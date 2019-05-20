海日灣II開放式吸年輕客

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

相比單位總數667伙的海日灣一期，海日灣II規模更大，整個項目由12座大廈組成，提供1408伙，戶型涵蓋開放式至4房；事實上，作為入門版的開放式戶，在第一期並無提供，而今期所設的224個開放式戶（佔樓盤整體約16%），實用面積243至276方呎。

單位總數1408伙 243呎起

發展商早前開放3個交樓標準示範單位，當中包括11座3樓C室，屬於實用面積251方呎的開放式單位，物業將連裝修家俬出售。雖然單位面積不大，惟單位仍可放下雙人梳化、餐枱、電視，睡牀、衣櫃等，基本家具一應俱全；設計師更利用活動屏風，分隔寢區和生活區，戶主可有客人到訪時關上屏風，保持私隱之餘，亦不減空間感。

值得一提的是，項目除部分1房單位外，即包括所有開放式單位，均採用傳統式梗廚設計，為市場同類單位少見，廚房設備齊全，除了一系列國際品牌家電及爐具外，亦設曲尺形工作枱，方便處理食物，並有多個儲物空間。由於單位面積不大，發展商在大門旁邊的浴室，便用上趟門慳位，大門旁邊加裝全身鏡，方便戶主出門前整理儀容。

多數單位採梗牆間隔廚房

至於樓盤主打的戶型則屬3房戶，共有560伙，佔樓盤整體約四成，實用面積由700至1336方呎，除了提供3房1套連多用途房設計外，亦有3房1套連多用途房及洗手間的設計，這類單位面積較大，實用面積830至1336方呎，並設483伙，是屋苑最大比例的間隔。

發展商開放一個實用面積1058方呎的7座3樓D室「清水」單位，屬3房1套連多用途房及洗手間間隔，單位空間感充足，甫踏入單位即是一個面積近300方呎的大廳，要擺放大型家俬及擺設，相信並無難度，加上外連露台，更見寬敞。轉入走廊，一邊是兩間細房，面積約80至近100方呎，足以容下雙人牀，若以大眾盤而言，這種面積的「細房」甚為罕見；另走廊盡頭是主人套房，連同套廁，整間套房面積約190方呎，比市場上某些「納米單位」更大。

2房1套1517呎罕見

項目亦設有1、2房單位，1房戶實用面積304至403方呎，提供160伙，全採用開放式廚房，2房戶面積則由551方呎起，共有299個單位，其中一款2房1套連起居室及多用途房及洗手間間隔，實用面積達1517方呎，是市場上罕見的2房類型。發展商開放的2房示範單位，實用面積614方呎，2房1套連儲物室間隔，單位大廳、房間均方正實用，方便擺放家俬。

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