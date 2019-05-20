中原拓美學生公寓市場 回報6厘

施永青接受本報訪問時表示，近年不少香港人願意購買海外物業，其中一個主要原因是時下年輕人覺得在香港不易「上車」，所以轉而購買海外物業；不過，施認為這種做法不能解決問題；另一類客人則是因為手頭上有多餘資金，希望減少資金過度集中的風險，他認為後者購買海外樓的原因比較合理。

逾億購入喬治亞州公寓

今次中原集團透過成立私募基金投資美國學生公寓市場，其中一個項目是以約1400萬至1500萬美元（約1.1億至1.17億港元）購入的一個位於喬治亞州、距喬治亞大學僅0.4公里的學生公寓，整個項目有32個單位，共設有128個房間可供出租，各房間均有獨立洗手間，而每個單位均設有共用開放式廚房。

施永青女兒、中原集團子公司主席施慧勤表示，該批房間現時出租率達100%，每個房間月租約600至800美元（約4680至6240港元），較一般校內宿舍高出約20%至30%，租期1年，由每年9月份開始；她指出，下一年度的提前出租率已有85%，租金較本年度有7%升幅。

提供128房間 月租4680元起

施慧勤表示，集團選擇在美國投資學生公寓，一來美國的大學生數量是全球之冠，去年有1990萬人，預計2020年更會增至2200萬人，加上美國大學宿位只有學生人數的三成，宿位嚴重不足。

與此同時，施慧勤指即使環球經濟出現問題，學生公寓的投資價值受經濟影響的敏感度較低，回報相對較為穩健，而家長不會不讓子女讀書，並會為子女做擔保，故學生公寓的違約率偏低，租金收入穩定；以上述喬治亞州項目為例，估計每年淨租金回報約6厘。她補充，集團目前仍在物色其他合適的學生公寓，現時正考慮約3至4個項目。