滿名山連售3洋房 吸金2.5億

嘉里旗下繼九龍半山龍駒道緹山，有特色戶以呎價逾10.1萬元售出，成九龍分層樓王後，同系已屆現樓的滿名山以招標形式連售3幢洋房，分別為山庭7號、11號及12號屋，實用面積全為2865方呎，成交價8308.5萬至8600萬元，實呎2.9萬至3萬元，3伙總成交價2.52億元；其中以8600萬元售出的7號屋，買家可獲10%稅務回贈、涉約860萬元。

海棠路62號洋房售1.6億 實呎撲4萬

至於中海外同樣已屆現樓的海棠路62號，新近沽出2號屋，物業實用面積3997方呎，另連花園及天台，成交價1.592億元、實呎39,830元；項目自2016年7月開售至今，累售7幢洋房，套現約11億元。

新地（0016）南昌站匯璽日前修改價單，將部分餘貨提價逾20%，並於昨日發售13伙，成交紀錄冊顯示售出12伙、套現逾1.1億元，售出單位全分佈於第3B座，成交價最低為7樓H室、實用面積362方呎，作價868.8萬元、實呎2.4萬元；最高成交價為10樓D室、實用面積436方呎，作價1155.44萬元、實呎2.65萬元。

匯璽單日沽12伙 套現逾億

不過，新盤市場再錄撻訂個案，令主要新盤5月累積撻訂宗數增至約25宗；當中包括嘉里何文田皓畋9座3樓B室，屬實用面積958方呎3房戶，本月初原以3180.06萬元售出，買家取消交易料遭沒收5%訂金、涉159萬元。

另恒地（0012）牽頭元朗尚悅‧嶺亦錄得撻訂，為2座19樓實用面積381方呎K室2房戶，原於本月初以621萬餘元售出，買家料遭沒收5%訂金、涉31萬元。

本月一手成交2200宗 超上月全月

新盤市場過去兩日錄約91宗成交，令5月至今一手總成交宗數近2200宗，高於4月全月近2100宗的紀錄；當中會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA、億京大埔白石角海日灣II、新世界（0017）何文田瑧樺，三大焦點新盤合共售出約1545伙，總吸金額估計達118億元。

嘉華（0173）啟德嘉匯昨進行次輪車位銷售，推出31個車位，全數沽清，套現9817.6萬元，平均售價315.8萬元，市場消息指個別車位售價高見350萬元。