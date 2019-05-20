5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗

一手私宅方面，5月暫錄1037宗登記、涉114.1億元，預測整月登記2500宗及250億元，將較4月的2757宗及275.4億元跌逾9%；4月底及5月初發展商推售新盤，部分成交有望趕及5月登記，以致一手登記連續兩個月高企2500宗及250億元的高水平。

6月整體登記料回落

事實上，今年首5個月一手登記暫錄9044宗，料將會升穿1萬宗水平，超越去年上半年錄得的7591宗，相信與一手空置稅逼近，發展商積極推售新盤及貨尾單位有關。

5月暫時錄得最多登記宗數的新盤是新地（0016）大埔白石角雲滙2期，暫錄90宗、涉8.3億元；第二為南豐將軍澳日出康城LP6，暫錄88宗、涉10.8億元；排名第三為恒地（0012）長沙灣家壹，暫錄86宗、涉5億元。

全月一手註冊料2500宗

至於二手私宅，5月暫錄2119宗登記、共涉199.1億元，預測整月登記約4500宗、涉410億元，跟4月錄得的4623宗及435.2億元相若；大型屋苑方面，本月暫時以荔枝角美孚新邨錄31宗登記佔最多。