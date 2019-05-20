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5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗

【明報專訊】樓市氣氛熾熱，中原研究報告指，5月截至15日止，樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄4372宗、涉381.9億元，預測全月總登記將錄得9800宗、涉860億元（具體反映4月成交市况），與4月錄得的9911宗、涉868.9億元相若。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓市暢旺令總體登記連續兩個月迫近1萬宗、註冊總額亦高企850億元之上，惟中美貿易戰氣氛突變，料6月整體登記或回落。

一手私宅方面，5月暫錄1037宗登記、涉114.1億元，預測整月登記2500宗及250億元，將較4月的2757宗及275.4億元跌逾9%；4月底及5月初發展商推售新盤，部分成交有望趕及5月登記，以致一手登記連續兩個月高企2500宗及250億元的高水平。

6月整體登記料回落

事實上，今年首5個月一手登記暫錄9044宗，料將會升穿1萬宗水平，超越去年上半年錄得的7591宗，相信與一手空置稅逼近，發展商積極推售新盤及貨尾單位有關。

5月暫時錄得最多登記宗數的新盤是新地（0016）大埔白石角雲滙2期，暫錄90宗、涉8.3億元；第二為南豐將軍澳日出康城LP6，暫錄88宗、涉10.8億元；排名第三為恒地（0012）長沙灣家壹，暫錄86宗、涉5億元。

全月一手註冊料2500宗

至於二手私宅，5月暫錄2119宗登記、共涉199.1億元，預測整月登記約4500宗、涉410億元，跟4月錄得的4623宗及435.2億元相若；大型屋苑方面，本月暫時以荔枝角美孚新邨錄31宗登記佔最多。

相關字詞﹕美孚新邨 家壹 雲滙 中美貿易戰 樓市熾熱

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