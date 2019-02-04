SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高

明報記者 林尚民

美聯營業經理林志堅表示，SAVANNAH第2A座中層E室，屬實用面積310方呎一房間隔，賣方本月初以638萬元放售，上周剛過額印稅（SSD）「刑期」，即使單位目前仍有租約，未能睇樓，但仍獲將軍澳日出康城MONTARA向隅客以628.8萬元承接，實呎20,284元，為屋苑首宗額印鬆綁貨成交，呎價創屋苑二手新高。

據悉，原業主2016年5月以383.9萬元一手購入單位，持貨3年，帳面獲利244.9萬元或逾63%。

MONTARA向隅客未睇樓入市

代理消息指，沙田愉翠苑Q座高層3室，實用面積519方呎，屬2房間隔，獲買家「零議價」以628萬元（未補地價）購入，實呎1.21萬元，創沙田未補價居屋呎價新高；原業主2007年以約145.16萬元（未補地價）購入，帳面獲利逾482萬元，單位升值逾3.3倍。

太古城凶宅1839萬易手 低市價三成

另鰂魚涌龍頭屋苑太古城新近錄得凶宅成交，據悉單位為美菊閣高層實用面積1015方呎B室，成交價1839.8萬元，實呎18,126元，低市價逾30%；據悉單位於2014年發生墮樓案，原業主1997年以1270萬元購入，持貨22年，帳面賺569.8萬元或45%。

不過，個別新晉屋苑錄得蝕讓，其中何文田加多利峯中高層A室，實用面積918方呎，屬3房間隔，以2168萬元易手，實呎23,617元；原業主2014年以2212萬元一手購入，帳面蝕約44萬元，連同使費，料實蝕約144萬元或6.5%。另西半山加冕臺高層實用面積305方呎B室，以1060萬元售出，實呎34,754元；原業主2012年以1058萬元購入，現帳面賺約2萬元，扣除使費後，料實蝕約98萬元。

加冕臺1060萬沽 業主損手98萬離場

事實上，雖然多個屋苑續錄高價成交，但中原統計十大屋苑過去兩日僅錄5宗成交，按周減少7宗或58.3%，為14周、即約3個月來新低；5個屋苑錄得零成交，包括港島東太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城和沙田第一城。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月上半月一手市場錄得超過2000宗成交，吸納大量二手市場購買力。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，因應二手盤缺問題未有方法紓緩，估計短期二手成交暫難回復首季水平，惟「價升量平」的局面或會持續一段時間。