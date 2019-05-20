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李志成：上車需求殷 居二市場旺

【明報專訊】中美貿易戰再度升溫，股匯市場震盪，不過樓市似乎未受太大影響。畢竟上車需求強大，加上盤源短缺，二手屋苑成交價屢創新高，帶動居二市場亦頻錄破頂成交。本行前線日前促成港島居屋王雅濤閣一宗3房單位成交，區內客以約808萬元綠表價入市，成交價破800萬元創屋苑新高，兼貴絕南區，實用呎價逾1.36萬元，一個月內四度刷新紀錄，可見居二市場格價走勢凌厲。

受惠年初樓市反彈及新一批「白居二」買家追趕入市帶動，未補價居二市場放盤被大量消耗，盤源短缺，令業主叫價愈趨強硬，帶動近日居二市場成交價急升。據本行研究部綜合房屋委員會資料顯示，4月份平均每宗二手居屋註冊金額繼續攀升，錄約515.6萬元，較3月約506.4萬元上升約1.8%，連升4個月，創近半年新高。

與此同時，首4個月居屋及公屋第二市場合共錄1,199宗成交，比起去年同期的613宗上升約95.6%，當中銀碼較大的個案升幅更為顯著。若按金額劃分，當中逾700萬元個案錄40宗，比起去年同期急升166.7%，逾600萬至700萬元錄138宗，按年亦升約115.6%。逾500萬至600萬元按年升約94%，錄227宗，逾400萬至500萬元則升約76.9%至299宗，至於成交最多的400萬元或以下，錄495宗，按年亦升約99.6%，可見居二市場價格愈升愈有。據房委會最新資料顯示，5月份上半月公屋及居屋未補價第二市場錄得33宗成交，按月減少約25%，以成交呎價劃分，33宗成交中有14宗呎價逾萬元水平，佔約42%。筆者早前亦已預期受新一期居屋推售在即影響，短期內居二成交有機會被凍結，預料待該期居屋揀樓後，向隅客會逐漸回流居二市場。

香港置業行政總裁

[李志成]

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