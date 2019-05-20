布少明：實力買家入市機會來臨？

憂貿戰損經濟 業主或降低叫價

自從農曆新年後，樓市剛需爆發，整體成交閃電復活，一二手樓都非常熾熱。今次貿戰再升溫，無論業主或用家在心態上勢轉趨審慎，正好為熱燙的樓市降溫，有望令樓市重回更健康發展的正軌。

若從用家角度出發，今次貿戰也帶來入市的機會。今次貿戰出現變化，可增加買家的議價能力，亦令部分看淡後市的業主態度軟化，願意減價放盤，既紓緩樓價升勢，用家亦有望趁低吸納，乘機收穫「筍盤」。相較之下，假如於樓市最旺時買貨，除了價錢較貴外，亦大有可能面對其他買家的激烈競爭，導致反價或封盤，入市成本必定增加。如置業是用來投資，成本高代表回報下降；如自住，供樓負擔亦會加重。因此，現在樓市出現利淡消息，對後市有信心，又有足夠經濟能力的準用家而言，或許是加快睇盤上車的良機。

無可否認，貿易戰對環球經濟會帶來影響。然而，較去年不同的是，今次貿戰爆發時，美國息口已失上升動力，加上中國政府必定安排適當措施紓緩衝擊。中美一齊量化寬鬆，如部分資金流入樓市，將成樓價持續向上的有力支持。隨着貿戰發展穩定，用家剛需極有可能再次爆發，撐起本港樓市重拾升勢，甚至再創高位。因此，對用家而言，現可能是另一個上車機會。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]