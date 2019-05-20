廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱

【明報專訊】中美貿易戰在上年中開始展開談判，這場貿易戰的拉鋸前後接近一年，雙方都未能夠取得一定的協議及成果。中美貿易戰無論對中國或美國，甚至乎全球都會受影響，而且對某些企業會影響深遠，對全球的經濟亦帶來嚴重的衝擊，兩大強國未來爭奪全球一哥地位的世紀之戰在所難免！香港目前的樓市，在中美貿易戰惡化之下，交投氣氛仍然相當活躍，何解會這樣呢？
去年剛爆發貿戰 買家被嚇倒
去年中，中美貿易戰剛剛展開，確實令到很多買家及業主的憂慮，再加上香港樓市在對上十多年來一直上升，大家都會擔心在不明朗的政治及經濟惡化之下，樓價會借勢調整。
確實令中小型物業的業主擔驚受怕，部分開始割價求售，在骨牌效應之下，樓價在短短半年間下跌約一成。然而，其後中美談判看似順利，樓價很快重拾升軌，有些地區已經全面收復失地，很多業主後悔莫及！
經過這些適應之後，今次中美貿易戰的談判結果，已經不能夠全面嚇退業主及買家，再加上市場確有剛性的需求，况且資金亦沒有太多的出路，香港的房地產確實是保值的最佳保證！還有最後一點是開徵關稅25%的生效日期是公布當天計算，計算方法是由中國的船隻開出起計，一般去美國的船程大約3至4個星期，換句話說，即是生效前已經由中國開出的船隻貨品不計算在內，之後的談判如果能夠順利達成協議，那麼之前所有的動作便沒有意思了，大家的恐懼便白費了，樓價的擔憂也告吹了！