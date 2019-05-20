陳永傑：超級財團買地成新趨勢

地皮價值日高 難再單打獨鬥

大約三、四十年之前，政府推出的地皮，許多藍籌發展商都能夠單打獨鬥投得。因本港地皮愈來愈矜貴，面積也愈來愈大，發展商也會將風險降低，與其他發展商合作競投地皮。

基於現在對地皮面積愈來愈大，規劃亦愈來愈考究，也要配合基礎建設等，地皮價錢常有破頂現象。縱使參與的發展商有不少是藍籌上市公司，亦要考慮到分散風險的問題，不想過度押注在一兩幅貴重地皮之上。

再加上發展商大多數是上市公司，要向大股東、基金股東及小股東負責。假如資金集中在一兩個地盤，賣樓連續性很容易有斷層，股價及業績變得波動，比較難吸引長線投資者。近年常見到不少發展商在很多地皮項目都有參與一份，從而做到年年有樓賣，股價及業績變得穩定，有助壯大公司。

最近以125.9億元奪得九龍東啟德第4C區2號住宅地皮的財團，多達6家發展商，包括會德豐(0020)、恒地(0012)、新世界(0017)等，3家是藍籌，稱得上超級財團。

因將來本港推出的地皮有些面積比較大，相信超級財團的出現會更為頻密，而且中資發展商成為成員一份子的機會趨增。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]