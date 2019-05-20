湯文亮：封殺華為只是美國一小步

特朗普突然簽署緊急法令封殺華為，很多人話沒有美國的高端芯片支持，華為唔知點死，而且封殺華為只是封殺中國的一小步，全面性開徵關稅才是一大步，中國亦唔知點死，我對這個說法不敢苟同，美國的高端芯片如果不能賣給華為，當然令到華為受損，中國受損，但是沒有龐大銷售量也很難持續發展，最大受害者反而是美國供應商，特朗普其實是搵自己老襯，全面開徵關稅的確是一大步，不過是中美關係後退了一大步。

當大家懷疑美國的登月計劃是否是一個騙局，根本沒有這回事，我夠膽講，在全世界關注之下，登月一定是真的，但至於點解美國停止登月計劃，理由很簡單，就是月球根本沒有戰略及商業價值，簡直是浪費資源，所以，登月計劃在登月成功之後便停止。

高端芯片不賣華為 美成最大受害者

我講大家就會明白，戰爭是令到科技長足發展的一個重要元素，但這個元素是非常殘酷，唔知要死幾多人才會有「成績」，在二次大戰前，美國的科技發展只不過是一個二流國家，不但比不上德國，甚至連英國也不如，二次大戰令美國科技發展大幅提升，戰後繼續領導群雄，但科技發展不能單靠打仗，最實際是靠銷售，有銷售量，有錢賺才可以支持科技發展，今次特朗普封殺華為，高端芯片不能賣給華為，華為當然有所損失，但最大受害者應該是美國，封殺華為最終會令到美國科技發展放緩，封殺華為即是封殺美國自己，不過，我相信特朗普封殺華為是為了政治目的，如果不是考慮明年要競選連任，他未必會現在封殺華為。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]