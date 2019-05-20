曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易

結果，上周五（5月17日）所有5G概念股股價狂跌，現在，特朗普已經宣布美國進入緊急狀態，在緊急狀態之下，總統的權力擴大了，可以不必經過國會批准而獨攬大權，特朗普認為華為的5G技術已經超越美國，連美國的盟國都開始不聽特朗普的警告，打算與華為合作建設5G網絡，這會影響美國的國家安全，於是下令所有的美國企業不能與華為做生意，除非得到美國政府批准。

欲打亂華為供應鏈 拖累港5G概念股

當然，相信任何申請在現階段一定不批准，這一下子，華為就面對像去年中興通訊（0763）所面對的打擊，供應鏈可能會出問題，儘管華為的科技水平高過美國，但是，在全球一體化的情况之下，華為的不少零部件也是來自世界各地，包括美國，特朗普這一招是打算打亂華為的供應鏈，拖慢華為的發展與生產，幸好華為沒有上市，否則特朗普必推動美資金融機構狠狠打擊華為股價，華為沒上市，上周五華為發行的上市債券就遭到狙擊，價格大跌，與華為同是5G概念股的中興通訊、鐵塔（0788）股價也大跌。

汲中興教訓 準備零部件存貨

但是，華為沒有像去年的中興那樣宣布「休克」，華為發出通告給所有的員工安撫士氣，是的，經過去年中興的教訓，在過去一年，華為大量買入所有生產所需的零部件，包括晶片，據說目前的零部件存貨已達兩年，也就是說兩年內的生產不會有問題，相反的，那些平日供應零部件給華為的美國企業就得面臨失去大量訂單的惡運。因此，特朗普一宣布將華為列為禁售清單之後，美國的高通股價一日之內狂跌4%，也傷得很重。華為的科技水平的確高過美國，前陣子，美國蘋果公司與高通打官司，不購買高通晶片時，華為表態說可以供應晶片給蘋果公司，經過中興的教訓，相信華為與中興在晶片研發上已經大有進步，而且也大量增加自主生產，減少依賴美國供應商，因此，特朗普想封殺中國的5G並不容易。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]