王弼﹕「估中有獎」靠技巧

不過，還是有一些感覺被主流傳媒騙了幾個月的股民，問道：「請賜教平民百姓如何是好？」王弼一向的對策，是分析問題一定具歷史高度，再配合政治經濟學的邏輯，一個人只要有基本邏輯上的思維訓練，就不難察覺假新聞事有蹺蹊。

例如，北京是否全方位想改變Pax Americana的世界跌序？是否想把美國勢力逐出亞洲？美國會否接受這樣的安排？美國會否連反擊都不做就鋪紅地氈把亞洲甚至世界的盟主寶座讓予北京？一帶一路的發展，是否意味北京希望把勢力範圍擴展到亞洲以外，不單要影響歐非兩洲，甚至想染指美國的後花園拉丁美洲（如委內瑞拉）？美國承認了台北的美國在台協會駐有便裝的海軍陸戰隊，那是否對一個中國政策的全面挑釁？我要問下去，還有許多可以問，不過就只上述幾個問題，哪一個可以讓人聯想到「中美談判進展良好」、「侵叔和習主席有良好關係」？

能拆穿假新聞 輸大錢概率較低

當然，我不是說有歷史感和政治經濟學的邏輯分析能力，就有水晶球。王弼承認，對於股市的短期波動，例如為何美股在上周一大跌後，只花3天的時間，就幾乎收復失地，股市的短期波動，是情緒多於理性，因此邏輯的推理不管用。不過，我仍然深信，股市長遠的發展是理性的，擁有懷疑和拆穿假新聞能力的人，輸大錢的概率亦應該較低。

另外，有些人雖然擁有看穿假新聞的能力，但我常常說，投資許多時有「估中無獎」的情况，例如上周一美股大跌，如沒有在當日平掉淡倉，貪心多等兩天，進帳便大幅縮水。因此，要避免這種情况，有時我會多利用期權策略配合。

論到期權策略，我就認識一位期權專家，他很坦白的說，論預測能力，其實大部分人的準繩度都是一半一半，甚至更差，所以他的策略是在預測應驗的情况下，利用期權把升幅盡賺；相反，當他預測錯誤時，有效的期權運用，又可以減少他的損失，此消彼長下，令他贏多輸少。這位專家，將會於6月初在奧國學院的周年晚宴上分享他的心得。

配合期權策略 賺盡升幅控損失

另外，我也邀請了於去年準確預測美國制裁中興和華為的電訊業專家，分析美國民主共和兩黨的最新動向。我重申，多讀書，少聽假新聞，認清說謊的人，才是不會被市場玩得團團轉的王道。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]