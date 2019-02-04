張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎

然而不少人有一個錯誤的觀念，就是一分錢一分貨，基金開支比率較高，回報也更高。這個想法是大錯特錯，積金局發表報告，強積金基金平均開支比率雖創歷史新低，但與投資表現無關，而混合資產、債券及保守基金更呈反比關係，市場上的低收費基金的回報表現更勝一籌，證明開支比率與投資回報無關係。

在挑選強積金時，可以挑選一些基金開支比率較低，回報率較高的基金，從而達到可觀的淨回報，令強積金儲蓄日益增長。僱員可以在積金局的強積金收費比較平台上找到詳盡數據，作深入比較。首先可能挑選一些基金開支比率較平均低的強積金計劃，再比較其1、3和5年的歷史回報，從而挑選出開支比率較低，回報率較高的基金。

注意需用較長期的歷史回報作比較準則，強積金是長期投資，不宜只看短期回報。另外，亦可以挑選運作年期較短的基金，這類基金的基金開支比率較低，是個較好的起點。另一方面，每個人的理財需要不同，不宜單單考慮基金收費和回報，亦需審視個人需要和風險承受能力。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]