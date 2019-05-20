何國良﹕今年高點在後頭

內地應對貿戰空間較去年多

另一方面，大家似乎對同一個題目重複來襲的敏感度亦有不同。也許投資團隊同仁所見甚是，他認為，相比去年，中國在面對和處理相關爭議情况時，都有更多的時間準備，在致力推動達成協議的同時，亦同時以更多的政策去平滑可能出現的負面影響，上周本欄亦特意分享了三個有利平滑經濟亦同時有效改善結構矛盾的方向供大家參考。在未來一段時間，大市亦會受有關事件引伸出來的情緒波動所影響；但當市場焦點在轉移，新的因素在發酵，今年的高點有望還在後頭出現。

事情的發展總有其前因後果。最近看了一個由美國著名傳媒製作的紀錄片，講述在中國已建造超過2.5萬公里總長度的高鐵，其他國家如日本，法國亦依賴高鐵為其主要城際交通幹道之際，但高鐵仍不能在美國開花結果呢？

美二戰後政策傾斜汽車 至今礙鐵路發展

根據紀錄片所說，在二戰之前，美國有着當時領先全球的鐵路系統。但戰後在汽車公司和油公司的大力宣傳下，大家開始更着重選用汽車作為家庭交通工具。與此同時，政府政策亦有趣地配合了相關潮流，大力推動汽車相關的基建，在1950年代，聯邦政府花250億美元興建長達6.5萬公里的公路網絡，孕育了汽車使用率上升的一片肥沃的土壤。

一位前輩亦指出，當時政策上採納了通過建路的郊區蔓延（suburban sprawl）的發展模式，亦成就了汽車作為主要交通工具的另一關鍵政策因素。這種有意無意的政策傾斜，令汽車可以迅速取代了火車，成為當時時局最重要的交通工具，最終令1000個美國人中就有850輛汽車。

但到現在，情况可能已經發展到了一個臨界點 （tipping point）。在地面和空中交通擁擠，再加上鐵路比汽車飛機更具環境保護的條件下，高鐵（鐵路）又重新成為他們的可行辦法。但從現在唯一一條在建的美國高鐵的多年經驗看來，建造成本高，進度慢和長期缺乏資金成了最大的絆腳石。但歸根究柢，在紀錄片亦指出，也許最終仍有無形之手心底是不情願這個better alternative成功。

看到這裏，大家可能會恍然大悟，有時候社會面對選擇，並不一定是最有利整個社會的選擇，往往只是某些既得利益集團影響之下出來的一個結局。盼大家明鑑！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]