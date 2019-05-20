經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良﹕今年高點在後頭

【明報專訊】進入這一周，可算是「災後重建」的一周。如前所述，在市場普遍（包括在下）預期協議達成之際，事件發展不似預期，市場立時遭遇當頭棒喝，急速下滑。剛過去的一周，原先市場已經逐漸穩定下來，但隨着美方再次為中國科技公司「添亂」，市場再次為此風波作出評估。一如以往所言，市場不甚喜歡不確定性，因此，市場難免要在此震盪一陣子。

內地應對貿戰空間較去年多

另一方面，大家似乎對同一個題目重複來襲的敏感度亦有不同。也許投資團隊同仁所見甚是，他認為，相比去年，中國在面對和處理相關爭議情况時，都有更多的時間準備，在致力推動達成協議的同時，亦同時以更多的政策去平滑可能出現的負面影響，上周本欄亦特意分享了三個有利平滑經濟亦同時有效改善結構矛盾的方向供大家參考。在未來一段時間，大市亦會受有關事件引伸出來的情緒波動所影響；但當市場焦點在轉移，新的因素在發酵，今年的高點有望還在後頭出現。

事情的發展總有其前因後果。最近看了一個由美國著名傳媒製作的紀錄片，講述在中國已建造超過2.5萬公里總長度的高鐵，其他國家如日本，法國亦依賴高鐵為其主要城際交通幹道之際，但高鐵仍不能在美國開花結果呢？

美二戰後政策傾斜汽車 至今礙鐵路發展

根據紀錄片所說，在二戰之前，美國有着當時領先全球的鐵路系統。但戰後在汽車公司和油公司的大力宣傳下，大家開始更着重選用汽車作為家庭交通工具。與此同時，政府政策亦有趣地配合了相關潮流，大力推動汽車相關的基建，在1950年代，聯邦政府花250億美元興建長達6.5萬公里的公路網絡，孕育了汽車使用率上升的一片肥沃的土壤。

一位前輩亦指出，當時政策上採納了通過建路的郊區蔓延（suburban sprawl）的發展模式，亦成就了汽車作為主要交通工具的另一關鍵政策因素。這種有意無意的政策傾斜，令汽車可以迅速取代了火車，成為當時時局最重要的交通工具，最終令1000個美國人中就有850輛汽車。

但到現在，情况可能已經發展到了一個臨界點 （tipping point）。在地面和空中交通擁擠，再加上鐵路比汽車飛機更具環境保護的條件下，高鐵（鐵路）又重新成為他們的可行辦法。但從現在唯一一條在建的美國高鐵的多年經驗看來，建造成本高，進度慢和長期缺乏資金成了最大的絆腳石。但歸根究柢，在紀錄片亦指出，也許最終仍有無形之手心底是不情願這個better alternative成功。

看到這裏，大家可能會恍然大悟，有時候社會面對選擇，並不一定是最有利整個社會的選擇，往往只是某些既得利益集團影響之下出來的一個結局。盼大家明鑑！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊跌至支持 Call18543
金子：騰訊跌至支持 Call18543
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
蔡金強﹕該來的總要來
蔡金強﹕該來的總要來
訂合適理財目標 減退休煩惱
訂合適理財目標 減退休煩惱
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
技術取勝：港鐵升穿降軌
技術取勝：港鐵升穿降軌
看圖析市：恒指29300點之下做淡
看圖析市：恒指29300點之下做淡
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
布少明：實力買家入市機會來臨？
布少明：實力買家入市機會來臨？
李志成：上車需求殷 居二市場旺
李志成：上車需求殷 居二市場旺
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
龐寶林：停泊亞債基金避險
龐寶林：停泊亞債基金避險
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
海日灣II開放式吸年輕客
海日灣II開放式吸年輕客
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障