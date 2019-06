周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」

細觀全文,並沒有講到巴菲特是靠消息的,這其實是我之前講的,證明了這位其實是我的長期讀者。這裏也可以講一下,我們通常講的所謂「消息」,指的是中短期的財技活動,例如注資、收購、合併之類,但是巴菲特所要的「消息」,是高級得多,例如是公司的內部經營、管理團隊的個人特質等等,換言之,是比較長期的。

《維基百科》有一段關於股神出道時賺取第一桶金買股票的描述,中文版刪掉了,但英文版仍在:「In April 1952, Buffett discovered that Graham was on the board of GEICO insurance. Taking a train to Washington, D.C. on a Saturday, he knocked on the door of GEICO's headquarters until a janitor admitted him. There he met Lorimer Davidson, GEICO's Vice President, and the two discussed the insurance business for hours.」

這個故事的關鍵在:第一,他是知道自己的師父葛拉漢(Benjamin Graham)買了這隻股票,因而跟買。第二,你以為一間保險公司的高層為何會見這樣的一個無名小子?還不是因為他是參議員的兒子!

巴菲特有意做出一個傳奇,就是令別人以為憑着讀年報就可以知道一家公司的經營狀况,這是人人可以做到的。但實質上,他是站在另一高度,而這高度是有特權,普通人絕對做不到,就是他有大量的資訊。

年報只用來對照消息

當然,讀年報還是非常非常重要,就是用來對照消息的真確性。簡單點說,他不會因為讀了年報而買入一隻股票,但卻會因為讀了年報而放棄買入,甚至是賣出一隻已持有很久的股票……換言之,閱讀是防止被騙的最有效方法。

[周顯 投資二三事]