盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機

上一屆的歐洲議會選舉，在5年前的2014年舉行，當時沒有什麼脫歐的聲音，極右主義亦沒有抬頭。但事隔5年後，極右及脫歐的聲音愈壯愈大，若鼓吹極右及脫歐的相關議席增加，勢必影響整個歐洲未來的路向。

憂意債務危機重燃 歐元匯價反覆挫

根據資料顯示，歐洲議會一共有751席位，當中德國佔96席、法國74席、意大利73席、英國73席、西班牙54席等等，各國執政聯盟及反對黨均會派人出選，正如上述所講，相關支持脫歐和極右路線的政黨，在有機會增加議席及令金融市場擔心之際，意大利極右五星運動黨主席、即意大利副總理薩爾維尼表示，有信心五星運動黨的黨友會勝出而增加議會席位，更表示選舉後會向歐盟提出要求增加財政預算案支出，並會進一步超越歐盟所定的上限，令市場再度憂慮意大利債務危機又再重燃。

故在上述一連串負面因素困擾下，歐元匯價反覆下跌，若歐元匯價進一步大跌，定必令美匯指數急升，因而令一眾非美及新興市場貨幣全面受壓。所以，意大利的債務危機及歐洲議會選舉結果，絕對不容忽視。

雖然特朗普一度暫停歐洲汽車關稅，引致歐元匯價有短線反彈，但眾所周知，特朗普想集中火力和中國交戰，若中美貿易談判結束後，特朗普極大機會重新啟動歐洲這個戰場來爭取民望及爭取連任。若以負面角度分析，歐元匯價今次若大跌失守1.1111水平的話，下方要到1.1030及10906才有支持。

英國方面，英鎊匯價連跌10日，那當然是美元強，和文翠珊即將宣布下台及新的脫歐議案會否被通過有關。但我估計令英鎊大跌的致命傷，是一方面市場擔心文翠珊會宣布提早大選的方法來辭職，及上周前外相約翰遜宣布將會參選保守黨內的黨魁選舉，令金融市場相當擔心，這位支持脫歐派的重要人物會當選，令未來硬脫歐的風險大大提高。

若不幸約翰遜真的當選，又宣布英國重新進入硬脫歐程序的話，估計英鎊的跌幅將會是無法估計。若以此悲觀的方向預測，英鎊將下試1.2380，這基本上是十分保守的判斷，更不排除會跌破1.2000水平。

約翰遜參選保守黨黨魁 硬脫歐風險升

在2016年10月，英鎊因為脫歐公投而跌至1.1945才出現大幅反彈。如果這重要支持位失守的話，金融市場將估計英鎊會跌至1.1000至1.0500水平。所以若約翰遜上台的話，比工黨領袖郝爾彬上台殺傷力更大。最新消息亦指出保守黨和工黨的會談無功而還。因此，估計文翠珊亦不會賣帳給工黨而宣布提早大選。

雖然早前英國國會通過不會硬脫歐，但市場仍會擔心，在鼓吹強硬姿態應對歐盟的約翰遜領導下，仍然無法軟脫歐，因而跟現在的僵局沒有分別。故市場在他宣布競逐黨魁後，英鎊匯價隨即下挫，反映金融市場視他參選為負面消息。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]