經濟
龐寶林 債市情報

股權追蹤

下一篇 上一篇

龐寶林：停泊亞債基金避險

【明報專訊】特朗普加稅後並未稍停，進一步封鎖中國科技企業，中美貿易戰進一步升級。對聯儲局的施壓也沒有暫停，特朗普在Twitter上呼籲聯儲局向中國人民銀行「學習」減息，儘管美國近期經濟數據幾乎全面勝預期，上周首次由領失業救濟金人數僅21.2萬人，比前周少1.6萬人，好過市場預期的22萬人；4月份新屋動工以年率計達123.5萬伙，NAHB房屋市場指數從前值63升至66，好過市場預期的64；但零售意外下滑，4月份零售銷售按月減少0.2%。

投資者宜留意美國通脹因貿易戰升級而上升的風險。美國消費者指數得益於進口較為廉價的中國商品而整體地降低約1%至1.5%，若美國對餘下3250億美元中國貨品徵收25%關稅，中國相信也進一步推出反制的加稅政策，美國商品的成本勢必水漲船高。

小心通脹升溫 儲局要加息

不管成本上升直接導致的零售商品價格上升及抑制消費需求，抑制企業沒有把關稅成本轉嫁至消費者及侵蝕自身利潤，最終導致物價通脹水平上升以及權益資產價格下跌，通脹回升將迫使聯儲局不得不重啟加息。

市場靜待中美貿易談判新一輪進展，預料現時圓滿解決的機會不高，雙方可能表示需要時間討論及拖延至6月份甚至大選之前。預料中美雙方難以在短期內達成協議，未來幾個月市場都有機會受到影響而繼續震盪。中美的核心利益問題不可協調，中美貿易談判只是幌子，範圍擴大至金融、科技、外交、太空及軍事等各個方面周旋，達成協定或許需要超預期的時間。

短期市場或進一步波動，環球市場勢受之影響，投資者需提高警惕準備靈活投資策略，分散投資仍是組合管理的重要原則，短期持有部分銀根或停泊的資金未必不是好事，可考慮利用平均信貸質素較高的亞洲或環球債券基金作為停泊，相信短期可起到避險作用及收取派息。

亞洲投資級債收益率4.4厘

就息率水平來看，亞洲債券仍具一定吸引力，其中投資級別企業債平均收益率為4.42厘，而高收益企業債平均收益率則高達7.6厘；而美國投資級別及高收益企業債，平均僅為3.99厘及6.53厘收益率。投資者可考慮搭配穩健的亞洲固定收益產品，以降低資產組合的波動。

長遠來看亞洲經濟增長仍有一定的吸引力，印度、印尼等多個經濟體正進一步實行經濟改革，故投資者若想抵禦未來美國利率調升及近期股市所帶來的波動，大家不妨考慮留意亞洲債券相關的投資工具。但當中也要留意美元強勢對地區內貨幣匯率的影響程度會否持續，增加匯價風險因素。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

上 / 下一篇新聞

民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊跌至支持 Call18543
金子：騰訊跌至支持 Call18543
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
蔡金強﹕該來的總要來
蔡金強﹕該來的總要來
訂合適理財目標 減退休煩惱
訂合適理財目標 減退休煩惱
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
技術取勝：港鐵升穿降軌
技術取勝：港鐵升穿降軌
看圖析市：恒指29300點之下做淡
看圖析市：恒指29300點之下做淡
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
何國良﹕今年高點在後頭
何國良﹕今年高點在後頭
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
布少明：實力買家入市機會來臨？
布少明：實力買家入市機會來臨？
李志成：上車需求殷 居二市場旺
李志成：上車需求殷 居二市場旺
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
海日灣II開放式吸年輕客
海日灣II開放式吸年輕客
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障