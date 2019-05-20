龐寶林：停泊亞債基金避險

投資者宜留意美國通脹因貿易戰升級而上升的風險。美國消費者指數得益於進口較為廉價的中國商品而整體地降低約1%至1.5%，若美國對餘下3250億美元中國貨品徵收25%關稅，中國相信也進一步推出反制的加稅政策，美國商品的成本勢必水漲船高。

小心通脹升溫 儲局要加息

不管成本上升直接導致的零售商品價格上升及抑制消費需求，抑制企業沒有把關稅成本轉嫁至消費者及侵蝕自身利潤，最終導致物價通脹水平上升以及權益資產價格下跌，通脹回升將迫使聯儲局不得不重啟加息。

市場靜待中美貿易談判新一輪進展，預料現時圓滿解決的機會不高，雙方可能表示需要時間討論及拖延至6月份甚至大選之前。預料中美雙方難以在短期內達成協議，未來幾個月市場都有機會受到影響而繼續震盪。中美的核心利益問題不可協調，中美貿易談判只是幌子，範圍擴大至金融、科技、外交、太空及軍事等各個方面周旋，達成協定或許需要超預期的時間。

短期市場或進一步波動，環球市場勢受之影響，投資者需提高警惕準備靈活投資策略，分散投資仍是組合管理的重要原則，短期持有部分銀根或停泊的資金未必不是好事，可考慮利用平均信貸質素較高的亞洲或環球債券基金作為停泊，相信短期可起到避險作用及收取派息。

亞洲投資級債收益率4.4厘

就息率水平來看，亞洲債券仍具一定吸引力，其中投資級別企業債平均收益率為4.42厘，而高收益企業債平均收益率則高達7.6厘；而美國投資級別及高收益企業債，平均僅為3.99厘及6.53厘收益率。投資者可考慮搭配穩健的亞洲固定收益產品，以降低資產組合的波動。

長遠來看亞洲經濟增長仍有一定的吸引力，印度、印尼等多個經濟體正進一步實行經濟改革，故投資者若想抵禦未來美國利率調升及近期股市所帶來的波動，大家不妨考慮留意亞洲債券相關的投資工具。但當中也要留意美元強勢對地區內貨幣匯率的影響程度會否持續，增加匯價風險因素。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]