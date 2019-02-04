受累美制裁華為 瑞聲Put 25718

美國將華為等多家內地電訊企業列入制裁名單，市場擔心5G新手機或受累，舜宇（2382）、瑞聲（2018）等手機設備股連日捱沽。瑞聲首季盈利雖然高於早前盈利預測上限，惟毛利率進一步跌至30.1%，遠差過預期的32.3%，市場認為反映集團產品價值受壓的情况或較預期嚴重。如投資者認為瑞聲股價短期仍將走弱，可留意瑞聲沽25718，行使價41.99元，實際槓桿約5.6倍，最後交易日2019年7月18日；相反如欲博反彈，可留意瑞聲購18446，行使價55.05元，實際槓桿約4倍，最後交易日2019年12月18日。

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