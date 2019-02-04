何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058

【明報專訊】上周五恒指失守牛熊線，由於中美貿易戰仍困擾大市，短期反彈動力或較弱，一旦周初未能重上牛熊線，恐下試27500點支持位。恒指周五高位回落，午後資金流入貼價恒指熊證開淡倉，投資者暫可觀望恒指能否重上28000點，如短線反彈受阻於此，投資者可考慮候高留意新上市較貼價的恒指熊證，如我們周一新上的恒指熊證57058，作追沽或換馬部署，收回價為28348點，行使價為28448點，兌換比率12000兌1。若博反彈，宜考慮收回價在27500點的技術支持區以下的恒指牛證。
上周騰訊績後續跌，技術上，騰訊（0700）短線支持約為100天線350元。看好可留意騰訊購24371，行使價400.6元，19年8月到期。或500兌1騰訊牛57394，收回價335.08元，行使價332.28元，19年12月到期。
免責聲明：筆者為瑞士信貸（香港）有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。