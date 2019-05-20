劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股

恒指上周初跌至27900點初見支持反彈，升上28400點受阻，周五回試低位低收，收報27946點，全周跌603點或2.11%；國指跌2.22%。大市日均成交1045億元，與60天平均相若，成交平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率13比87，跌逾3%佔下跌股份兩成半多；上周4個交易日，有1日有超過七成股份上升，1日好壞參半，有兩日近九成下跌；全周計，升跌比20比80。大市嘗試喘定反彈，未能改變向淡形勢，特別個別行業沽壓沉重。

中美角力 科技電訊股沽壓沉重

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有多於一半的跌幅超過2.5%，跑輸恒指國指；中美的焦點已由經貿磋商轉移至科技角力，美國商務部將華為列入出口管制實體清單，封殺華為，科技股捱沽，上周跌近9%。電訊及媒體上周跌逾6%，部分受到和電香港（0215）除淨後股價急挫四成，撇除該股，行業亦跌逾3%。其次，汽車、內房跌約4%。

若將國指與離岸人民幣匯價對比，近兩年兩者按周計的相關系數達負0.76以下，呈現高度逆向關係，即人民幣兌美元數值向上（人民幣貶值）與國指向下有密切關係。雖然國內有聲音指人行還有利率和匯率等貨幣政策工具，以及行政干預手段，支持匯價表現，人民幣不會跌破7算。不過，人民幣趨跌考驗7算，相信將抑制國指反彈。

半公用半地產 港鐵可趁低吸

數據庫涵蓋380隻股份，目前只有一成多股份高於50天線，除了食品、餐飲、服飾的內需主題，除了非中資主流的公用、房託等穩定收益行業，以及部分本地地產、零售守住50天線。上周房託、公共、地產、本地零售服務展現抗跌力，行業跌不足1%。當然人民幣貶值削弱購買力，若疲弱持續，本港地產零售市道同樣會受到負面影響，半公用半地產的港鐵（0066），可以留意。

據美銀美林報告估計，未來5至6年港鐵來自物業發展的盈利將達570億元，當中約54%已獲保證；政府擬減少私樓土地供應比例，意味港鐵手持土地儲備更具價值。此外，港鐵的鐵路業務及商場組合擴大，將繼續提供穩定收益。

股價走勢，港鐵經過近1個月的調整，跌至46元附近見承接，近兩日低位反彈，重上50天線，走勢轉穩，後市有望在46至49元上落，可以趁低吸納。

[劉思明 數據尋寶]