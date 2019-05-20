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張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集

【明報專訊】美股上周四晚大升，但中港股市周五高開後不久便遭拋售，市場擔心人民幣匯價下跌，以及美國全面封殺華為事件繼續發酵。路透引述權威人士報道，指人行不會允許人民幣匯價失守7算關口，但港股跌幅略為收窄後又再擴大，離岸人幣也是如此，市場信心偏弱。中港股市現由宏觀因素主導，沽售與基本因素關係不大，但長和（0001）旗下業務與中美貿易戰、人民幣匯價相關性低，估值又跌至相當吸引水平，可分段候低收集。

港股上周五終失守28000點，亦跌穿了20周線。騰訊（0700）績後出現持續沽壓，全周大跌6.6%，連同跌了2.8%的建行（0939）領跌恒指。資金湧入防守股避險，領展（0823）及港鐵（0066）全周分別升1.72%及3.9%。

領展的股息率已逼近港鐵，兩者都處於2.8厘至3厘水平。當收益率相若，筆者更傾向港鐵。首先，每年都幾可肯定能加票價，車站商舖和廣告位、港鐵上蓋商場的質素也更佳，中長期尚有大圍站、黃竹坑站等上蓋商場物業帶動收入增長。領展旗下資產普遍已翻新，進一步提升的空間已不大，收入盈利很靠每年的租金升幅，當收益率跌至3厘，短線有點雞肋。市場反而開始追落後，同樣主打民生需求的置富產業（0778）連日破頂，也反映資金對於領展的高估值感到猶豫。

資金追入置富產業 反映對領展高估值猶豫

執筆時中方仍未有就美國封殺華為採取任何行動，主要在輿論上淡化封殺的影響，例如釋出華為早已預計有被封殺的一天，關鍵晶片庫存足夠使用1年，集團也有海思作為備胎，今後會走科技自立的道路。現在要擔心的是官方言論日趨強硬，微信公眾號陶然筆記表示，沒有展現美國誠意的新舉措，美國官員來中國展開貿易磋商是沒有意義的。人民日報上周五也發表了3篇文章，內容指中國由鴉片戰爭至今經歷重重困難，貿易戰打不倒中國；美國無法左右中國，更不可能阻遏中國的發展等，明示中央絕不會作任何讓步。結果，美國上周曾傳出財長會到北京展開新一輪談判，中國外交部卻回應沒有掌握美方來華的資料，美方之後也否認財長出訪的消息。如果中美溝通、談判基本上終斷，便很容易出現誤判而令局勢惡化。

貿易戰後人民幣受壓，5月至今離岸及在岸價分別貶值了3%及2.6%，連帶新興市場貨幣亦普遍跌逾1%。現在是宏觀主導的市况，資金大舉由亞洲及新興市場回流歐美，中港台韓股市5月至今大跌5%至7%(計及匯價貶值更跌6%至9%)，出口急挫導致匯價受壓的印尼更瀉10%。歐美股市則僅跌約2%左右。長和雖然在港上市，但資產多在歐洲，截至2018年12月底止，於香港的資產總額僅為700億元，佔總資產為5.7%，人民幣貶值的影響微乎其微。至於英國脫歐，集團有27%EBITDA來自當地，當中60%以上是不受影響的公用事業。

長和穩定增長 少受貿戰人幣貶值影響

長和的盈利和股息多年來都能維持穩定增長，雖然超人李嘉誠已退休，但董事局成員、業務組合都沒有大變動，依然是一直現金牛，有足夠子彈進行收購提高盈利能力。2019年預測市盈率已低至7倍多，股息率達4.4厘，又不怎麼受貿易戰、人民幣貶值影響，實可分段低吸。

[張兆聰 還看今朝]

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