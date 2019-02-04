金子：騰訊跌至支持 Call18543

發改委表示將研判美國加徵關稅可能造成的影響，根據需要及時推出應對措施，保持流動性合理充裕。匯豐衍生工具部數據顯示，截至5月16日，資金相對集中於指數及騰訊（0700）身上。恒指淡倉單日有超過2000萬元淨流入，騰訊好倉單日流入超過5400萬元。統計過去5個交易日，騰訊好倉累計流入超過2億元，其次為恒指好倉，累計流入近1.8億元。科技板塊成跌市重災區。

大行維持「買入」評級

騰訊（0700）首季按非通用會計準則盈利同比升14%至209億元人民幣，按季升6%稍好過市場預期，期內首次披露包括雲業務的「金融科技及企業服務」收入按年增長44%至218億元人民幣。業績後大行看法分歧，有指其廣告收入放緩，但仍維持「增持」評級。

花旗發表研究報告表示，騰訊首季收入遜預期，主要由於網上廣告收入增長放緩，並差過預期，預計未來數季網上廣告仍會受宏觀市場環境左右。該行將騰訊目標價下調至448元，維持「買入」評級。技術上，騰訊跌至350元支持位，短線可吸納其購證（18543）。

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