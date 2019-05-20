蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠

所以，港股大市前景偏淡，大部分中資股未到撈底的時候，但可選擇性買受惠基建的機械設備股。貿易戰除了拖累經濟，人民幣貶值壓力亦加大，不利大部分中國公司之利潤，但機械設備生產商通常有部分非美國的海外業務，人民幣貶值有助提升出口業務之利潤率。

財政穩健 派息比率高

中聯重科（1157）有約13%收入來自境外，其主要產品係起重機械和混凝土機械，分別佔去年收入之44%及36%。中國統計局上周發布全國房地產開發投資數據，1至4月份房屋施工面積按年增長8.8%，增速比1至3月份加快0.6個百分點。房屋新開工面積增長13.1%，增速比1至3月加快1.2個百分點。往績顯示，起重機械和混凝土機之需求向來與房屋施工面積有頗高相關性，因此料數據有利中聯重科盈利前景。

另外，中聯重科日前公布A股回購計劃，將於12個月內用最多29.79億元人民幣回購，並已於上周五首次回購。回購計劃加上高派息比率（去年為96%），顯示公司財政穩健，並照顧股東利益。

公司今年首季盈利按年大增166%，我們預計全年增長47%，預測市盈率9.6倍，預測股息率高達9厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]