潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值

不過，在短期內，前景相當黯淡。雖然談判仍在繼續，但在美國將2000億美元中國貨品的關稅由10%提高到25%之後，中國隨即報復，將600億美元的美國貨品的關稅上調。更糟糕的是，美國政府已開始準備對之前一直未受影響、價值高達3400億美元的其他中國貨品開徵25%的關稅。

短期來說，內地資產可能會出現拋售潮，其情况有如去年美國首次威脅要開徵關稅時的影響的放大版。內地股市可能會進一步調整，其潛在跌幅可能會抵消今年至今為止的大部分升幅。至於內地的債券孳息率，經過最近的回升之後，將會再次下跌。人民幣可能會走軟。在未來幾星期，人民幣兌美元的匯率可能會跌破7元人民幣兌1美元，CFETS人民幣匯率指數可能會由現時大約95的水平，下跌至去年的低位92。

數據轉弱 人行或再次寬鬆

市場的緊張不安情緒，將會重新引發對於內地經濟增長的憂慮。鑑於3月份的數據異常強勢，內地4月份的工業增加值已見放緩。暫時已經公布的數據都難以令人鼓舞。例如，內地4月份的汽車銷量就按年下跌了14.61%。而4月份的出口增長下滑將表明，第一季出人意料的彈性，是一個異常現象。總而言之，第二季的經濟數據將不太可能重演第一季的強勁增長。

因此，中國人民銀行可能會再次開始放寬貨幣政策。在4月份的信貸增長下降至10.6%之後，人民銀行可能會進一步降低存款準備金率，來引導同業拆息利率下調，以及出口術來鼓勵銀行增加貸款給企業。

如果情况真的是這樣，那就相當於從1個月前的政策立場作出重大轉軚，當時內地政府對於經濟增長前景充滿信心，開始逆轉某些寬鬆措施的步伐。

貶值壓力增 人行「樂見其成」

內地可能放寬貨幣政策，加上美國徵收關稅對於內地出口的預期影響，將會令人民幣被市場看跌。因為美國若對全部總值5400億美元的中國貨品都開徵25%關稅，對內地經濟的影響將會比去年底大得多，所以人民幣的下行壓力將會相應增大。

此外，中國人民銀行可能不會好像過去那樣，願意干預外匯市場來阻止人民幣貶值。部分是因為，若干預外匯市場來穩定人民幣的匯率，將會削弱人民幣貶值對於出口商的支持，還會增加內地經濟的通縮壓力。

當然，不阻止人民幣貶值，也是因為人民幣匯率是內地在中美貿易戰中最強大的武器之一。由於內地從美國的進口額遠遠低於美國從內地的進口額，內地向美國貨品開徵關稅來對抗的能力有限，尤其是若要避免對內地經濟造成額外損害。

然而，如果內地官方不阻止人民幣貶值3%至5%，那麼內地向世界其他地方，特別是美國股市出口通縮的憂慮將會增加。這就好像人民幣在2015年下半年貶值之後的情形。雖然美國股市出現拋售潮，可能不至於令美國的對華鷹派人物出現什麼損傷。

有助讓特朗普重回談判桌

然而，考慮到特朗普似乎將標普500指數視為其支持度的實時指標，若這個指數出現大幅度的調整，可能會給他帶來足夠的「痛苦」，說服他，若與中國就貿易問題達成協議，將有很大的政治利益；但若未能達成協議，將會非常有害，令他被視為「經濟輸家」。

如果人民幣貶值的效應確實能夠引發特朗普在中美貿易的立場上出現另一次轉軚，好像去年底暫停進一步增加關稅、開始和中國談判那樣，那麼對中國經濟情緒的影響，將是非常積極的。

由於內地可能還會同時推出額外的寬鬆政策，令信貸增長加速，這些消息對於顯著回落之後的內地股市，將有很強的支持作用。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]