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林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股

【明報專訊】中美之爭，已由貿易戰升級至科技戰。華為遭美國政府封殺，限制其採購美國核心半導體電子元件的權利，以圖阻止華為在5G應用技術上超越歐美同業，消息一出，多家5G概念股連日遭到拋售。

做投資的，要為未發生但可能發生的事件作準備。美國限制華為原料採購，中國將如何反應？市場對中國的反應，又將如何反應？上周五中午，中國透過官媒撰文，疑似無限期押後與美國的貿易談判，頗有一副不惜玉石俱焚的姿態。大市朝早承接美股強勢高開之後，便一路「向南」，多少反映部分投資者對美中兩國關係進一步惡化的憂慮，趁近日反彈下稍為減磅以避鋒芒。

美國禁止國內半導體供應商供貨給華為，變相自己亦做少了生意，可是部分半導體儀器，只有美國供應商獨家供應，華為即使較早前已預訂了部分貨源，但存貨總有花光的一天。這一招，將大大打擊華為在5G技術上的應用，甚至其在整個移動通訊市場的生存空間，但同時部分訂單可能將流向美國的競爭對手（即使沒有，單計從華為的訂單流失已對整個美國半導體行業造成傷害），可說是傷人傷己的七傷拳。

假如形勢進一步惡化下去，不排除中國將限制美國企業在華的銷售，當中最明顯的，包括蘋果手機、通用汽車、福特汽車在華的銷售，而美國亦可能將行動升級，負面漩渦可以一路擴散開去。

中美或再量寬 抵消貿戰負面後果

到目前為止，絕大部分投資者仍然相信，中美存在太多共同利益，關係不容易一下子就徹底破裂，不能排除愈是接近談判限期，愈是向對手施加壓力的談判策略，目前是為了在談判桌上，爭取更大的籌碼，因此，雙方吵得愈兇，反而是談判愈近結果的先兆，這大概就是摩根大通行政總裁傑米戴蒙（Jamie Dimon）早前聲稱中美最終達成貿易談判的機會率高達80%的「理據」吧（至於究竟怎計算得出貿易談判的成功機會率是80%，就只有他自己才知了）。

當然，以上不過是部分分析家一廂情願的看法，事實真相如何，相信只有兩個大國的領導人，自己才最清楚。在可見的將來，投資者還是暫時避開所有與兩國貿易相關的股份為妙。

反之，為了抵消貿易戰為兩國經濟帶來的負面後果，不排除兩國有再度貨幣量寬的可能性，亦會致力催谷自己的內部需求，而中國為了減輕對美國進口科技產品的依賴，亦可能會致力扶持自家的高科技產業發展，同時可能有限度下調人民幣匯率，以減輕關稅對中國出口產品的負面影響。因此，即使短期內市場氣氛難以逆轉，投資者仍然不應完全退出市場，而是透過迴避可能受到貿易戰衝擊及人民幣貶值的行業（5G、智能手機、出口、航空），重投資源於利率敏感、內需及生活必需品相關行業上。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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