陸振球﹕投資要能經得起時間考驗

貝氏最為港人熟悉的建築傑作，當數法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔和香港中環的中銀大廈，兩者皆打破一般人對建築設計的思想框框，絕對是跨越時代的大師創作。大家可知道，在1985年動工、1989年落成的中銀總部，根據貝氏曾接受訪問時透露，其獨特的設計原來與當時的中國國情有關，1980年代中國改革開放不久，經濟實力仍有限，有關設計是採用最少建築材料以節省成本，卻又極具前衛，可說是一種「愛國」創作。

中銀大廈已落成30年，中國的經濟實力也今非昔比，猶記得當年鄧小平說中國要「韜光養晦」，到今天經濟總GDP已是全球第二，以致被「老大」美國出手、用貿易戰等手段打壓，恍如隔世！

貝聿銘曾表示，建築最重要的價值是「能經得起時間考驗」，投資也應如是。過去30年，世界經濟起起伏伏，香港也曾經歷了亞洲金融風暴、2003年SARS，以及2008年金融海嘯等的洗禮，筆者也看到不少曾冒起的投資新星，有持續發光發熱，有經不起風浪而消失，也有雖曾受挫折而可東山再起，甚至能把握每個經濟低潮而屢創高峰......

總而言之，只懂心口掛個勇字的「清兵族」，或能在投資巿場光輝剎那，但要「能經得起時間考驗」，最重要還是要能控制風險，現在中美貿易戰令投資巿場風高浪急，更是切忌冒進。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]