陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所

事實上，港交所的股價也自4月的今年高位286.2元，跌至上周五曾低見243.2元，累跌了43元或15%，相比之下，在美國的同業芝加哥商品交易所（CME）的股價卻愈戰愈勇，若將兩者股價合併比較，CME的股價在去年中便開始跑贏港交所，若以2018年起計，CME股價足足跑贏港交所兩成多（圖2）！

市場深度交易時間吸引投資者

說開CME，其產品多元化及美股的巿場深度遠勝港股及港交所，因此能吸引全球投資者參與，其提供的期貨交易時間，比方說美股期指，幾乎每天長達23小時，相反港交所的期指，就算計入夜期，也只有10多個小時，中間還有中午以及夜期開巿前合共接近兩小時休巿，令到做對冲或炒賣遠不及CME的產品方便，所謂「天道酬勤」，CME股價漸拋離港交所也屬合理。大家若覺得港交所是好股票，買賣CME股票或有更好的回報。

美期每張合約僅10萬可試身手

另CME最近再推出美股期指微型合約，合約價值只是原來的十分之一，會是香港散戶試水溫參與美股巿場的好工具，反正每張合約價值只約10萬港元左右，做錯了也不會輸死人。

另外，如大家覺得未來美股會跑贏港股，也可試玩一邊買美股微型期指，同時沽空香港細期，做個小小的pair trade。

[陸振球 投資超限戰]