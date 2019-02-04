謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰

侵侵為了逼使中方低頭，出招既快且狠，兼拳拳到肉。上周三，侵侵先宣布「緊急狀態令」，禁止美國公司使用可能危害國家安全企業所生產的通訊設備，侵侵此招根本就是「含沙射華為」。也許侵侵為免引起市場不必要猜度，同日華府隨即宣布「機構名單」，指名道姓禁止華為在未經華府許可下，向美國公司進口部件。

猶幸去年中興（0763）事件前車可鑑，華為似乎料到美方會重施故技，早已轉用非美國公司生產部件，估計此事對華為影響輕微，華為借機反諷美國5G科技落後。

平心而論，一方恃勢凌人，另一方又威武不能屈，若情况持續，何止「五窮六絕」，何時翻身也是個謎。以現時恒指的走勢及成交量，250天移動平均線似乎將難以穩守，所以投資者現水平應持盈保泰，不宜火中取栗，恒指亦極有可能於短期內下試去年10月低位，即24600至25000點水平。

料中央已準備應對人幣破7方案

除股市外，今回貿易談判風波也觸發了人民幣匯價危機。本欄曾於去年就人民幣是否破7作出了簡單探討，認為大眾焦點應集中於人民幣對美元貶值的速度是否可控，並非單看是否破7。况且，今回距離上一次人民幣破7危機已有近半年之久，所以本欄傾向相信中央早已掌握更多數據，並擬訂好各種方案來應對人民幣一旦破7、甚至破8的情况。因此只要人民幣貶值速度受控，不一定如市場預料般一發不可收拾。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]