陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游

在十七世Muzard酒莊的先人已在當地扎根，現莊主Herve和Claude Muzard兩兄弟是第九代的傳人，但自己釀酒，他倆的父親時代才開始，把酒賣給酒商。這一代更勵志圖強，自己入瓶銷售，涉及酒商業務。勃艮第的葡萄園除了細小零散外，風土（Climat）眾多，極不利小酒莊自己建立銷售網絡。故在勃艮第種植葡萄和釀酒只是農耕的一部分，作為幫補生計而已。因而酒商生意蓬勃，這傳統一直延續至今，當今大小酒商依然有400多家。只有幾公頃葡萄園的農民自己釀酒然後買給酒商，甚至更簡單的把葡萄賣給酒商。Muzard家族就在這環境下，逐漸形成了當今擁有18公頃葡萄園的酒莊，其中Santenay村法定產區的一級園就佔了十公頃，算是一級園的大地主。

勃艮第產紅酒的腹地是金丘（Côte d'Or），北邊叫夜丘以釀酒世界最有名氣干紅著稱，南邊的博丘（Côte de Beaune）是世界上最出名的干白的產地。在博丘南端的Santenay村，其地質更類似夜丘，干紅的產量佔了九成。但干紅的榮耀可以說全部集中在夜丘的名酒莊，Santenay村的紅酒甚至在法國，也沒有受到應有的注視。可能是本地薑不辣的緣故吧！

中美碰撞 資產市場勢重整

這款2017年由Santenay一級園Maladiere葡萄釀造的紅酒櫻桃果味爆棚，並帶有花香。口感強勁卻細膩，單寧已經柔滑並不顯著，只是有硬朗的感覺。但應再次強調，這款酒最好在飲用前2小時開瓶透氣，否則口感可能完全不同。另外酒溫適宜稍低，在用餐的時候酒溫上升時，更好欣賞這款新酒的果香和花香。Maladiere葡萄園離開以產干白出名的Chassagne-Montrachet有一些距離，更有自己的特別風格。

大家不希望見到的中美貿易大戰，經過了一年多尋找一個雙方可以妥協的方案最終都失敗。其實中國是20年來全球化的最大贏家，而歐美的基層在這段時間生活不但止沒有改善，相對來說是被世界經濟增長遺忘的一群。在歐美民主政制中體現在民粹主義的浪潮。特朗普對中南海的要求未必太高，一個3000年封建專制的政體的慣性是巨大無比的。沒有人相信當今融合的世界會走向分裂，但兩個水火不相融的政治意識形態卻悄悄的步向正面的碰撞，資產市場難免重新調整。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]