政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大

明報記者 王俊騏

麥格理香港及中國研究部主管吳嘉俊（圖）認為，雖然中共中央政治局會議上再次提出「房住不炒」，但除非最近內地經濟數據轉好，以及中美貿易戰停火，否則在經濟短期難大幅改善下，中央再收緊樓市政策機會不大。他又稱，近期江蘇等個別城市收緊調控，只是針對其樓市熾熱氣氛，皆因如太慢處理，調控時帶來的痛苦會更大，指政府都是希望樓價穩定增長。

他續指，隨內地房地產周期愈來愈短，可能3年已是一個循環，故內地城市調控經驗豐富，可能官方甫開腔已有冷卻樓市作用，料年內房地產政策仍是傾向寬鬆。他又稱，雖然由去年10月至今，一二線城市不少樓盤價格已升了約5%，但相信賣樓氣氛仍會增強，料中央不會再額外調控下，地產商提價空間較大。他透露，近期該行到訪內地一至三線城市後，發現售樓人員都有信心下半年開售單位價格，會高於上一期，有別於5個月前的情况。

不看好地產商拓高風險產業

至於內房龍頭發展其他產業，吳嘉俊稱這方面會較認同香港地產商的做法，會買入商場和寫字樓收租，以及公用事業如交通等項目，追求穩定收入來源，皆因地產業始終有一個較波動周期。然而，如果地產商是分散到高風險產業，短線吸引眼球和幫助融資的舉動，則不太看好。整體而言，他稱現時內房股價已是偏低，平均盈利增長約15至20%，但整體市盈率只有約7倍，在短線負面政策風險較低下，認為是今年值得投資的行業。

他今年亦看好內房多於香港地產股，指內房政策會較為寬鬆和明確，並估計下半年香港樓價會趨向平穩發展，持保守看法。他稱，雖然今年香港樓價升了約5%，近期市場氣氛良好，但到年中後，市場便會重新評估全球經濟狀况，並指樓市較受情緒牽動，一旦美國息口政策再改變，或會影響大市氣氛。

下半年港樓市料平穩發展

醫藥為吳嘉俊另一專注分析的板塊，他認為是一個複雜和多變的行業，相信內地政府會繼續致力提高整體醫療的可負擔水平，如透過減價實現，料整個行業續面臨挑戰。因此，他認為在行業中要細分選股，看好具創新能力的藥企，如生物科技行業，指這類企業即使未錄收入或盈利，但不受政策影響，更受政府支持。

然而，他稱生物科技在西方成熟市場都是屬於較另類投資，皆因風險高、投資金額和年期長，而且結果只論研究成敗，有別於傳統有穩定收入和盈利的醫藥股，只是在香港市場把其合併成整個醫藥板塊看待，但相信這看法未來數年會逐步改變，了解到其風險之高。他又坦言，所接觸的投資者，較少參與上述生物科技公司上市，始終業務較複雜和門檻大，藍籌醫藥股會較多人留意。

故他今年首選便是石藥（1093），指其不受去年12月內地推出11個城市藥品集中採購試點的政策影響，料未來數年拳頭產品仍錄較佳增長。他又稱CRO公司（委託研究機構）不需直接賣藥，變相較少受政策正面衝擊，但宜留意這類企業現估值高於外國，而且向上增長能力不大。

醫藥股首選石藥 料未來數年增長佳

對於醫療服務股，吳嘉俊稱上市醫院股的市值一般較小，但相信這板塊會愈來愈大，只是國企醫院轉型到半國企以至私企過程困難，未來要視那間企業可把國企醫院轉型。在這過程發生前，他相信投資者短線會先留意專科醫院，因操作模式簡單，不太受中央藥物政策影響，增長強勁。而且，對比綜合醫院取牌較困難，需為政策改變而分心應對，專科醫院不需合併便可自行營運，並並主力銷售服務，受政策影響較少。

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