許繹彬：吸公用房託 避內銀內房

貿易戰升溫，港股受壓跌穿28000點關收市，可見市場對這場貿易戰很有戒心，不敢反擊，令一眾防守股、高息股、公用股及避險資產，如黃金等轉瞬成為了投資者的資金避風港，其中煤氣（0003）、電能（0006）及領展（0823）便在逆市走高，其防守力可見一斑。除此之外，久違了的比特幣亦突受追捧，短短幾日便由6000美元暴升三成至8000美元，但又迅速回落至7000美元附近水平，其大起大落之急不禁讓筆者咋舌。

美停加息利好房託股

在市况未明下，筆者建議投資者可伺機吸納公用及高息股等防守力強的股票，房託股在本港樓市現「小陽春」之際，加上美聯儲停止加息及縮表，取態轉鴿，低息有利房託股走勢，投資者亦不妨低吸。不過，近日人民幣走勢偏軟，內銀股、內房股等對人民幣匯價走勢敏感的板塊就可免則免，以減低面臨的匯價風險。

有利好消息前 恒指回升空間有限

對於後市走勢，筆者預料港股短期內會維持弱勢，皆因大市暫已由年初的復蘇氣氛轉為再陷政治風險，投資者信心變得薄弱，入市意欲偏低，乃正常反應。中美博弈固然主宰中港股市大方向，不過「國家隊」會否大舉掃入A股托市亦成短期後市跌勢會否放緩的因素之一。可惜的是，現時大市缺乏其他利好向上的催化劑，就「國家隊」出手救市，反彈力度相信亦有限，極其量只屬於技術反彈，中美對貿易戰的態度及反應，將繼續左右着整個大市；所以在沒有實質利好消息，短期內恒指回升的空間並不多。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]