黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸

【明報專訊】豐盛服務（0331）截至2018年12月底止中期，收入22.92億元，按年下跌3.8%，純利下跌6.1%至1.14億元；若對比不包括設施服務業務於截至2017年12月底止6個月呈報的8680萬元，則錄得升幅30.8%。2018年4月，集團完成收購Crystal Brilliant Limited及其附屬公司的全部已發行股本；目標集團主要從事提供設施服務，包括清潔及洗衣服務。上半財年整體毛利率0.6個百分點至12.7%，其中機電工程毛利率升1.3個百分點至12.8%，環境管理服務毛利率升1.6個百分點至27.3%。
機電工程業務為主要收入來源，項目涵蓋各類型建築物及設施，包括寫字樓、商場、酒店、住宅物業等。截至2018年12月底止中期，此業務分部獲授總值14.8億元新合約，包括59份合約，總合約淨額為13.67億元。於2018年12月底，機電工程項目合約金額合計總值為100.5億元，未完成合約總額為55.31億元。截至2018年12月底止中期，分部收入按年下跌3.1%至16.76億元，佔總收入的73.2%；惟分部溢利貢獻升5.1%至8830萬元。
集團的經營現金流穩定，於2018年12月底現金及銀行結餘總額為5.22億元，較2018年6月底的4.08億元增加，並無銀行借貸及未償還借貸，淨資產負債比率維持為零。集團派中期息每股10.1港仙，派息比率40.4%。
反彈阻力3.67元 3.05元止蝕
走勢上，3月12日高見3.67元遇到阻力，目前失守多條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.2元吸納，反彈阻力3.67元，不跌穿3.05元續持有。