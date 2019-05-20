黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸

機電工程業務為主要收入來源，項目涵蓋各類型建築物及設施，包括寫字樓、商場、酒店、住宅物業等。截至2018年12月底止中期，此業務分部獲授總值14.8億元新合約，包括59份合約，總合約淨額為13.67億元。於2018年12月底，機電工程項目合約金額合計總值為100.5億元，未完成合約總額為55.31億元。截至2018年12月底止中期，分部收入按年下跌3.1%至16.76億元，佔總收入的73.2%；惟分部溢利貢獻升5.1%至8830萬元。

集團的經營現金流穩定，於2018年12月底現金及銀行結餘總額為5.22億元，較2018年6月底的4.08億元增加，並無銀行借貸及未償還借貸，淨資產負債比率維持為零。集團派中期息每股10.1港仙，派息比率40.4%。

反彈阻力3.67元 3.05元止蝕

走勢上，3月12日高見3.67元遇到阻力，目前失守多條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.2元吸納，反彈阻力3.67元，不跌穿3.05元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]