陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力

原因是加徵關稅將拉高當地的消費物價，將成本轉嫁給消費者，長遠或會降低消費者的消費意欲。對當地經濟發展而言，實屬不利。目前市場上的消息普遍是對後市不利居多，投資者需時刻保持審慎。如俗稱「牛熊分界線」的250天線（約28000點）持續失守，恒指就有機會再向下調整，按黃金比率0.5計算（去年10月底低位為24540點；今年4月中高位為30280點），將回調至約27410點水平。

股王騰訊控股（0700）的首季業績已於上周三（15日）發放，雖然是次業績表現稍勝市場預期，惟驚喜不算大，因此，股價在業績公布後持續走弱，更下試1個月低位，拖低了指數的表現。

惟我們認為，騰訊未來仍不乏增長亮點，如新增的分部業務——金融科技及企業服務增長動力持續、手遊業務的利潤空間大幅提升等，均為股價提供催化劑。投資股票向來都是投資其前景，加上此股的市場地位絕無僅有，值得逢低吸納。

龍頭水泥企業競爭優勢突出

內地水泥價格走勢穩健，即使第一季為行業傳統淡季，水泥需求亦較市場預期穩定，帶動水泥價格在淡季期間亦有不俗的表現。年初至今，內地樓市銷售增長雖則相對去年略有放緩，惟水泥需求亦沒有因此而轉弱。原因是中美貿易關係持續惡化，內地政府為了保住經濟增長，推動固定投資成為了重要的一環，水泥板塊亦因而受惠。

水泥板塊之中，尤看好龍頭企業。原因是近年行業併購整合趨勢明顯，行業集中度不斷提高，龍頭企業相對具競爭優勢。據了解，內地各省市前五大水泥企業熟料產能集中度已達60%或以上水平。

本地上市的海螺水泥（0914），近年透過積極收購小型水泥企業去壯大其市佔率，且取得不俗成效。其2018年市佔率約為13%，在近5年間升了約6至7個百分點。集團早前公布今年第一季業績，期內收入按年升62.53%至305.01億元人民幣；純利按年升27.27%至60.81億元人民幣。

股息率達4厘吸引

集團業績表現穩健，帶動股價持續走高。股價由年初低位34.55元開始回升，至今已升了近兩成，即使近日因為市况轉差而有所調整，惟仍穩守100天、250天平均線之上，反映此股在逆市中具抗跌力。此股將在6月3日除淨，去年全年業績上公布的末期息為1.69元人民幣，股息率達4厘，在近日波動市况中甚具吸引力。建議回至44元水平可吸納，上望48元，穿41.5元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]