謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益

政府去年6月底推出新措施，規定樓花項目每輪推售數量必須為不少於單位總數兩成，部分發展商變陣改以招標形式推盤。單計今年首季錄得的逾5500宗一手成交，近三成是透過招標出售，反映以招標賣樓漸成常態。

筆者認為豪宅由於數量少，較難定價，銷售對象較狹窄，採用招標無可厚非；然而，早前多個招標的新盤，不乏中小型單位，數量多且屬大眾化市場，利用招標方式發售，既沒公開價單可供參考，發展商亦未有提供招標單位的底價或意向價。

資訊不全 準買家易被誤導

而且，個別項目的成交紀錄冊上顯示之成交價，尚未扣除優惠、即不是最終成交價，準買家極難掌握實際價格，甚至會因為市場資訊不全而被誤導。同時，沒有出價準則下，有機會出現同一項目低層戶比高層較佳戶貴、細單位比大單位貴等不合理的亂象。最終單位賣與不賣全由發展商主導，但買家入標後，一旦改變放棄購買，便要損失訂金，對消費者有欠公道。

房屋是大眾的必需品，涉及金額是小市民的畢生積蓄，銷售上理應明碼實價。參考現時政府招標賣地也會在開標後約4星期，公布全部的入標價，以增加賣地的透明度，為何發展商賣樓的透明度卻出現倒退？難道要一般小市民揣摩發展商的標價、或單純依從地產經紀提供的建議價便貿然入市？

政府須做好預防監督角色

日前有發展商因招標出售樓花時，成交資料透明度不足，涉違反《一手住宅物業銷售條例》被一手住宅物業銷售監管局檢控。作為負責任的發展商，實應自律，透過公平、公正、透明度高的方式銷售，而非賺到盡。同時，除事後檢控，政府也有責任做好預防及監督的角色，如考慮禁止非豪宅樓花項目以招標形式銷售、延長買樓的冷靜期等，堵塞法例漏洞，從根本保障新盤買家的權益。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]